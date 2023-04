Bobby Lee diz que história de prostituição em Tijuana é uma piada, não dormiu com menor

Bobby Lee está defendendo uma história polêmica que ele repetiu ao longo dos anos sobre viajar para Tijuana para fazer sexo e pagar por uma prostituta menor de idade – sórdida, com certeza, mas ele diz que também é ficção total.

O comediante foi criticado recentemente nas mídias sociais devido ao ressurgimento de clipes do conto de Tijuana … onde a história se passa Bobby foi ao “beco das prostitutas” e escolheu uma jovem prostituta que parecia tímida.

Existem diferentes versões da história em que a idade da prostituta difere, incluindo uma em que Bobby diz que a prostituta parecia ter 13 anos. Natalie Portman em “O Profissional” … mas todas as histórias terminam com ele fazendo sexo com a jovem em um quarto de hotel barato.