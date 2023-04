Boehly critica a equipe “embaraçosa” do Chelsea ao fazer uma rara aparição no vestiário

Todd BoehlyA primeira temporada de como proprietário do Chelsea não foi satisfatória para o magnata dos negócios americano.

A forma da equipa tem estado longe de justificar o grande investimento feito pelo novo dono este ano.

Ocupando o 11.º lugar da Premier League, com as possibilidades do futebol europeu na próxima época a desaparecerem, o clube londrino regista uma série de seis jogos consecutivos sem vencer, sendo os últimos três deles derrotados.

Chelseaderrota no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra Real Madrid tem sido uma fonte de tensão extra para Todd Boehly.

Lampard, durante a partida contra o BrightonKirsty WigglesworthPA

Seleção do Chelsea em crise

O seguinte empate da Premier League contra Brighton da mesma forma terminou em derrota.

A mídia inglesa Telegraph informou que o proprietário bilionário entrou no Chelsea vestiário para expressar seu descontentamento com a temporada de sua equipe até agora.

Segundo o jornal inglês, Boehly afirmou aos jogadores que a forma atual da equipe era “embaraçosa”.

O atual gerente interino, Frank Lampardsubsequentemente adicionou algumas palavras de escolha para Boehlyexplosão de.

As palavras de Boehly e Lampard vêm como uma tentativa desesperada de dar ao time o ímpeto necessário para uma virada contra Real Madrid em Stamford Bridge na terça-feira.

Chelsea estará sonhando em avançar para as semifinais da Liga dos Campeões, mas está perdendo por dois gols no total.

Chalobah e Estupin lutam pela bola durante a partida Premier entre Chelsea e BrightonCHUVA DE ANDYEFE

Boehlyque estava acompanhado de sócios Behdad Eghbali e Hansjorg Wysstambém repreendeu os jogadores depois de gastar mais de 600 milhões de euros em transferências – um recorde histórico para um clube em uma temporada – para então terminar no meio da tabela da Premier League, que ele novamente descreveu como “embaraçoso”, de acordo com o telégrafo.

Agora resta saber se BoehlyAs palavras de ‘s terão um impacto positivo no plantel em sua segunda mão da Liga dos Campeões contra Real Madrid.

Felizmente para Lampardum déficit de 2 a 0 está longe de ser impossível de ser superado.