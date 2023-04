Boehly: um herói na MLB e um desastre no Chelsea

RO Real Madrid desferiu um duro golpe para o Chelsea quando o Los Blancos eliminou os Blues das quartas de final da Liga dos Campeões depois de derrotá-los por 4 a 0 no total.

Todd Boehly chegou a Stamford Bridge como um guru do esporte e sua experiência no bicampeão europeu está começando a beirar o desastre.

Existem dois lados para Boehly. Nos Estados Unidos, ele é dono do time da MLB Los Angeles Dodgers. Ele assumiu, juntamente com um grupo de investimento de prestígio, no meio da falência.

A franquia se reergueu e os resultados respaldam o projeto. Eles compraram o time em 2012 e os tornaram campeões da World Series de 2020.

Sob a gestão de Boehly, os Dodgers se tornaram regulares nos playoffs, chegaram a três finais e venceram uma.

No entanto, o Chelsea é o caso oposto. Eles foram eliminados de todas as competições que disputaram e lutam na Premier League, onde devem perder a qualificação europeia para a próxima temporada.

Dinheiro

Boehly já investiu até 600 milhões de dólares em jogadores do Chelsea. Ele fez o mesmo nos Dodgers, com o diretor de operações Andrew Friedman sendo o pilar básico de seu projeto.

Friedman ingressou no clube em 2014 e o time gastou 108 milhões de dólares em folha de pagamento no ano em que conquistou o título.

“As folhas de pagamento não decidem a classificação, e acho que vemos evidências disso todos os anos”, disse Friedman.

“Ter uma lista realmente profunda e talentosa, independentemente de qual seja sua folha de pagamento, é a chave para vencer jogos, e é isso que eles têm. diferentes formas criativas de aquisição de jogadores.”

Ele assinou com Mookie Betts em um contrato de 12 anos e 365 milhões de dólares e a estrela dos Dodgers levou o time à glória, ganhando também o prêmio de MVP.

Enquanto isso, o Chelsea gastou muito em vários jogadores, como Enzo Fernandez, Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke, Benoit Badiashile e David Fofana.

“Acho que o primeiro passo foi dado. Um passo incorreto, mas foi dado”, disse Thiago Silva ao TNT Sports após a eliminação nas mãos do Real Madrid.

“É um período difícil para o clube, de muita indecisão. Mudança de dono, chegada de novos jogadores – tivemos que aumentar o tamanho do vestiário porque não cabia no tamanho do plantel.

“Um ponto positivo é que há jogadores fantásticos no plantel, mas por outro lado há sempre jogadores que vão ficar insatisfeitos. Sempre vai ter alguém chateado porque nem todos podem jogar. O treinador só pode escolher 11 de um esquadrão de 30 e poucos anos – isso é difícil.

“Alguns não podem entrar no elenco, contratamos oito em janeiro, precisamos parar e colocar uma estratégia em prática, caso contrário, na próxima temporada, podemos cometer os mesmos erros.”

Moneyball

O sucesso foi alcançado nos Dodgers seguindo a chamada abordagem Moneyball de cima para baixo. Eles remodelaram seu estádio e seguiram os fundamentos de avaliação e desenvolvimento do jogador de Friedman. Os Dodgers apostam em nutrição, novos treinadores, desenvolvimento de habilidades mentais e analistas estatísticos e biomecânicos.

No entanto, os Blues estão constantemente fazendo mudanças, demitindo treinadores ou trazendo mais jogadores.

“Conheci este clube com certa classe durante a era Abramovich, mas hoje acho que falta. É muito difícil para mim ver como eles se livraram de certas pessoas”, disse Didier Drogba, lenda do clube.

“Eles deveriam voltar aos princípios e valores que tinham.

“Não reconheço meu clube. Não é mais o mesmo clube. Há um novo dono e uma nova visão.

“Claro, tentamos comparar com o que aconteceu durante a era (romana) Abramovich, onde muitos jogadores foram contratados, mas as decisões foram muito inteligentes.