Bolsa Família: Confira se o abono natalino foi aprovado pelo governo

Os cidadãos beneficiários do programa social de transferência de renda Bolsa Família têm esperado ansiosos, desde o fim de 2022, pelo abono natalino. Todavia, ele seria como um 13º salário, o que garantiria uma boa renda no final do ano, visto que é um época onde se gasta bastante, principalmente para quem tem crianças.

Analogamente, desde que o Auxílio Brasil passou a se chamar Bolsa Família, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que as pessoas que recebem o benefício mensal, esperam por algumas alterações no programa. Um depósito a mais no final do ano é uma das mudanças que as famílias inscritas mais esperam.

Vale ressaltar que a proposta de dar aos beneficiários do programa um 13º começou a ser discutida ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL). De fato, o presidente mencionou a possibilidade de um abono natalino às famílias em situação de extrema pobreza ou pobreza, inscritas no então Auxilio Brasil.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), o governo de Lula não tem discutido a possibilidade de dar aos beneficiários do Bolsa Família um 13º. Dias afirma que este seria o caso de um salário e que as famílias inscritas no programa ganham uma bolsa. Portanto, elas não exercem uma profissão para ter o dinheiro creditado em suas contas como se fosse uma renda.

13º do Bolsa Família

O ministro afirma que o abono natalino ou o 13º do Bolsa Família foi discutido no final de 2022 por conta da campanha eleitoral de Bolsonaro. De fato, não se falou sobre o assunto após a posse de Lula para a presidência. Em síntese, para o Governo Federal, a parcela extra seria um equívoco, que não deve ocorrer.

Benefícios extras para abril

No mês de abril, o Governo Federal deverá pagar, além dos R$600 do Bolsa Família, o vale-gás, para alguns participantes do programa de transferência de renda. Os valores para este mês estão em cerca de R$120 e também beneficiam os cidadãos cadastrados para o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Dessa forma, um outro benefício que o governo deverá pagar às famílias é o relativo ao adicional de R$150 para núcleos familiares com crianças de até seis anos de idade. Vale ressaltar que se houver mais crianças, o pagamento deverá ser proporcional, portanto, já é um valor a mais, a se considerar.

Esta parcela adicional começou a ser paga já no mês de março de 2023. Espera-se que 8,9 milhões de famílias sejam beneficiadas. O Governo Federal investiu cerca de R$1,3 bilhão. Além disso, há também um pagamento extra de R$50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos.

Calendário do Bolsa Família para abril

14 de abril: famílias com NIS terminado em 1;

17 de abril: famílias com NIS terminado em 2;

18 de abril: famílias com NIS terminado em 3;

19 de abril: famílias com NIS terminado em 4;

20 de abril: famílias com NIS terminado em 5;

24 de abril: famílias com NIS terminado em 6;

25 de abril: famílias com NIS terminado em 7;

26 de abril: famílias com NIS terminado em 8;

27 de abril: famílias com NIS terminado em 9;

28 de abril: famílias com NIS terminado em 0.

Desse modo, o valor mínimo que os beneficiários receberão no Bolsa Família do governo de Lula é de R$600. Com o extra direcionado a núcleos familiares com uma criança, ou mais, espera-se que ele suba para o valor de R$669,93. Estima-se que o total do benefício aumente ainda para cerca de R$700 a partir do mês de junho deste ano.

Bloqueio do Bolsa Família



O governo deverá bloquear o Bolsa Família para alguns beneficiários a partir deste mês. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, iniciou-se uma nova etapa no processo de Qualificação Cadastral deste ano. Pessoas com suspeitas de irregularidades devem ter seus depósitos bloqueados.

Em conclusão, as famílias unipessoais, pararam de receber seus benefícios, sendo necessário à elas comprovar que cumprem todos os requisitos. Um deles é a sua renda mínima, que deve ser de até R$218 por pessoa. Espera-se que apenas quem estiver de acordo com as regras continue a receber o dinheiro.