Bolsa Família: Existem mais beneficiários do que empregados?

De acordo com dados do Governo Federal, o número de participantes do Bolsa Família ´r maior do que o número total de empregados em 13 estados brasileiros.

Até o ano passado, a lista apresentava 12 das 27 unidades federativas do Brasil. Assim, o Rio Grande do Norte não se encontrava nas estatísticas, o que passou a ocorrer durante este ano de 2023.

Ademais, as regiões Norte e Nordeste do país são as que possuem a maior disparidade. Com isso, confira a seguir quais são os estados:

Acre;

Amazonas;

Pará;

Amapá;

Maranhão;

Piauí;

Ceará;

Rio Grande do Norte;

Pernambuco;

Bahia;

Sergipe;

Alagoas;

Paraíba.

Nos estados do Maranhão e do Piauí, por exemplo, existem 2 beneficiários no benefício para cada cidadão que possui vínculo empregatício formal.

Veja também: GRANDE AVISO GERAL para os beneficiários do BOLSA FAMÍLIA acaba de sair hoje (13/04)

Já o estado de Santa Catarina, com a menor disparidade, são 234 mil beneficiários do Bolsa Família para mais de 2,3 milhões de trabalhadores com carteira assinada.

Pandemia influenciou nos números

Antes da chegada da pandemia de Covid-19 no país, somente 8 estados brasileiros apresentavam mais beneficiários do que cidadãos empregados.

Então, com a crise sanitária e financeira da época, o número avançou para 10 em 2020, 12 em 2022 e, atualmente, conta com 13 estados.

Além disso, durante a gestão de Jair Bolsonaro ocorreu o aumento exponencial da entrada de pessoas no programa assistencial do Governo Federal. Contudo, entre 2021 e 2022, era o Auxílio Brasil e não Bolsa Família.

Durante a sua gestão, o número de beneficiários subiu de 14,5 milhões para 21,6 milhões.

Deste total, pelo menos 3 milhões de cidadãos entraram na folha de pagamento da medida social a cerca de três meses das eleições presidenciais.

Assim, o atual Ministério do Desenvolvimento Social, pasta responsável pela coordenação do Bolsa Família e de outros programas sociais federais, informou que vem reforçando a fiscalização de dados do Cadastro Único. Isto ém a principal plataforma de informações sociais do governo.



Você também pode gostar:

Desse modo, o objetivo é identificar beneficiários que recebem as parcelas do benefício de maneira irregular.

Nesse sentido, segundo o ministro Wellington Dias, a pasta vem trabalhando para que as parcelas do Bolsa Família realmente cheguem aos cidadãos que mais necessitam. Portanto, para além da exclusão de quem estiver irregular, também haverá uma busca ativa para incluir os brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Bolsa Família terá iniciativas para emprego

A intenção do novo governo é de diminuir a quantidade de pessoas que precisam do Bolsa Família. Isto é, fazendo com que as famílias sejam independentes, com sua renda própria, a partir de emprego.

Para tanto, o ministro Wellington Dias e o ministro Luiz Marinho já comentaram sobre algumas iniciativas que poderão promover esse resultado:

Parceria com a rede Carrefour, para contratação de cidadãos do Cadastro Único;

Programa com safristas, para contratação temporária neste período;

Capacitação dos beneficiários, de forma que ingressem no mercado de trabalho.

Veja também: SAIU O GRANDE ALERTA GERAL para beneficiários do BOLSA FAMÍLIA HOJE (13/04)

Estas ações ainda não começaram, mas é o objetivo do governo para o futuro do Bolsa Família.

Bolsa Família de abril se inicia nesta sexta-feira, 14

De acordo com o calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento Social, mais uma parcela do Bolsa Família começa a partir de amanhã, 14 de abril.

Neste mês, então, além do valor mínimo de R$ 600 do benefício, os participantes também terão acesso à cota complementar de R$ 150. Isto é, a famílias que apresentem crianças entre 0 e 6 anos em sua composição.

Por fim, ainda haverá o pagamento do Auxílio Gás, benefício bimestral.

Segundo o governo, a partir do mês de junho deste ano também haverá um valor extra de R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos e para gestantes.

Já o Auxílio Gás, que retorna neste mês de abril, será de R$ 110. As parcelas do auxílio são nas mesmas datas do Bolsa Família.

Desse modo, possuem direito de participar do benefício as famílias que:



Têm inscrição no Cadastro Único com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou seja, de R$ 651 em 2023;

Contam com pessoas que morem na mesma casa e façam parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscritas ou não no CadÚnico.

Portanto, os depósitos de todos estes valores serão nos seguintes dias:

14 de abril: NIS de final 1;

NIS de final 1; 17 de abril: NIS de final 2;

NIS de final 2; 18 de abril: NIS de final 3;

NIS de final 3; 19 de abril: NIS de final 4;

NIS de final 4; 20 de abril: NIS de final 5;

NIS de final 5; 24 de abril: NIS de final 6;

NIS de final 6; 25 de abril: NIS de final 7;

NIS de final 7; 26 de abril: NIS de final 8;

NIS de final 8; 27 de abril: NIS de final 9;

NIS de final 9; 28 de abril: NIS de final 0.

A partir de cada data, então, é possível movimentar seus valores.

Como movimentar os valores?

Tanto as parcelas do Bolsa Família quanto do Auxílio Gás podem ser movimentadas por meio do aplicativo Caixa Tem. Assim, através do app é possível realizar transferências, fazer compras no modo débito e pagar contas.

Também é possível realizar saque em um dos correspondentes Caixa Aqui, nas casas lotéricas ou em uma das agências físicas da Caixa Econômica Federal.

Contudo, os participantes da medida possuem o prazo máximo de 120 dias para efetuar a movimentação do valor recebido. Caso Contrário, a quantia retorna aos cofres da União.

Veja também: Surpresa total, NOVO ALERTA GERAL para quem recebeu o Auxílio Brasil de Bolsonaro choca brasileiros

Recentemente, houve o lançamento do aplicativo Bolsa Família para smartphones, que substitui o aplicativo do seu antecessor, o Auxílio Brasil. Assim, o beneficiário poderá consultar informações sobre a disponibilidade do seu benefício pelo app.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Segundo os critérios de participação do Governo Federal após a reformulação do benefício, em março deste ano, poderão participar do Bolsa Família todas as unidades familiares que:

Se encontrem em situação de vulnerabilidade social e econômica, com uma renda per capita mensal de até R$ 218;

Possuem inscrição no Cadastro Único.

Além disso, para se manter no benefício, o participante também deverá seguir as condicionalidades, sendo elas:

Frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

Realização de acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

Realização de acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até seis anos de idade;

Manutenção da caderneta de vacinação atualizada.

Com o retorno do Bolsa Família, a política das condicionalidades voltou. A medida ficado de lado durante o período de pagamento do Auxílio Brasil.