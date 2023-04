Bolsa Família: REVELADO beneficiários que irão receber R$ 1.312 em abril; confira

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) já confirmou o pagamento dos adicionais do Bolsa Família para 2023. Dessa forma, os beneficiários poderão receber um valor ainda maior do que recebiam em 2022.

Em março, já começaram os pagamentos dos bônus referente à Primeira Infância. Mas, em abril, muitos beneficiários poderão receber um valor acima do salário mínimo em seu benefício.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda todos os detalhes de quem terá direito a receber acima do salário mínimo nacional.

Quem terá direito a receber R$ 1.312 do Bolsa Família em abril?

Atualmente, o valor do Bolsa Família é de R$ 600 para todos os beneficiários inscritos no programa. Assim, o Ministério do Desenvolvimento Social já informou que nenhuma família irá receber abaixo deste valor.

No entanto, ainda haverá o pagamento de diversos bônus para alguns grupos. O primeiro deles se refere à Primeira Infância, que já começou a ser pago em março.

No bônus da Primeira Infância, os beneficiários deverão ter crianças de até 6 anos de idade como membro familiar para receber o adicional. O valor a receber por cada criança é de R$ 150. Dessa forma, as famílias que possuem quatro crianças nessa faixa etária receberão R$ 600 extras. Assim, o benefício passará a ser de R$ 1.200.

Mas vale ressaltar que, em abril, também haverá o pagamento do Vale-Gás, realizado a cada dois meses. O último repasse ocorreu em fevereiro. Sendo assim, mais uma rodada de pagamentos se iniciará em abril.

O valor do Vale-Gás é equivalente a 100% da média nacional do gás de cozinha. No último repasse, o valor foi de R$ 112. Assim, a expectativa é de que o valor se mantenha o mesmo.

Dessa forma, as famílias que possuírem quatro crianças de até 6 anos de idade e estiverem inscritas no Bolsa Família e no Vale-Gás irão receber R$ 1.312 em abril.

Outros bônus

Além do bônus de R$ 150 por cada criança de até 6 anos de idade, o Ministério do Desenvolvimento Social também divulgou outros membros que poderão receber a mais no Bolsa Família.

De acordo com o ministro Wellington Dias, a partir de junho, outros membros familiares também receberão o bônus do Bolsa Família. Os grupos beneficiários são as gestantes e os membros que possuem entre 7 anos e 18 anos incompletos. O valor extra no benefício será de R$ 50 por pessoa que se enquadrar nos requisitos.

Atualização do Bolsa Família em 2023

O Governo Federal já começou a atualização dos cadastros no CadÚnico das famílias beneficiárias do Bolsa Família. Assim, o representante familiar será convocado ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para atualizar os seus dados.

Quem não comparecer no CRAS após o chamamento poderá ter o seu benefício bloqueado por até 2 meses. Ao passar este período, a família será excluída definitivamente do programa caso não realize a atualização dos dados.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em abril

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é definido de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Sendo assim, a cada dia, um novo grupo passa a ter acesso aos recursos do benefício.

Em abril, os pagamentos terão início no dia 14. A seguir, confira o calendário completo:

Final de NIS 1: 14 de abril

Final de NIS 2: 17 de abril

Final de NIS 3: 18 de abril

Final de NIS 4: 19 de abril

Final de NIS 5: 20 de abril

Final de NIS 6: 24 de abril

Final de NIS 7: 25 de abril

Final de NIS 8: 26 de abril

Final de NIS 9: 27 de abril

Final de NIS 0: 28 de abril

Para receber os valores, os beneficiários podem utilizar os canais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal: agências da Caixa, nos correspondentes ou por meio do aplicativo Caixa Tem.

O aplicativo Caixa Tem está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios governamentais.

Dessa forma, através do app Caixa Tem, você consegue receber o Bolsa Família e o vale-gás. Além disso, pode realizar transferências bancárias, pix, pagamento de boletos, recarga de celular e também tem acesso a diversos serviços bancários.