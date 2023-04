Bolsa Família: Saiba Quem Pode Sacar o Pagamento Liberado Hoje (25/04)!

A Caixa Econômica Federal liberou nesta terça-feira (25) o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 7. A nova rodada refere-se ao repasse da parcela do mês de abril.

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do Brasil e é destinado para as famílias de baixa renda, em estado de vulnerabilidade social e financeira. Em 2023, o programa voltou reformulado e trazendo grandes novidades para os beneficiários.

A seguir, confira todas as informações sobre o pagamento do Bolsa Família, acompanhe as novidades e o calendário oficial completo.

Novo Bolsa Família 2023

Em 2023, o Bolsa Família voltou, extinguindo o antigo Auxílio Brasil. Assim, a reformulação do programa trouxe excelentes novidades para os beneficiários.

O Governo Federal aprovou o pagamento mínimo de R$ 600 para todas as famílias participantes. No entanto, será possível obter uma renda ainda maior através do programa.

Isso porque também houve a aprovação do bônus do Bolsa Família, que garante que as famílias obtenham maior rendimento. Quanto maior for a família, maior será o pagamento mensal.

Desde março, o pagamento do bônus começou a ser distribuído para as famílias que possuem crianças de até 6 anos de idade. O valor a mais por criança é de R$ 150.

Além disso, o Ministério do Desenvolvimento Social já informou que, a partir de junho, todas as gestantes e pessoas entre 7 e 18 anos incompletos também receberão complemento na renda. Para estes grupos, o bônus será de R$ 50.

Como sacar o Bolsa Família?

O saque do Bolsa Família pode ser realizado com o cartão do benefício em um dos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Mas se você não possui o cartão, consegue movimentar a quantia e sacar de outras formas.

É possível movimentar os valores disponíveis pelo aplicativo Caixa Tem. A plataforma está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios governamentais.

Dessa forma, através do App, é possível receber o Bolsa Família. Além disso, o beneficiário pode realizar transferências bancárias, Pix, pagamento de boletos, recarga de celular, entre outros serviços bancários.

Através do aplicativo, você também consegue realizar o saque diretamente no caixa eletrônico sem o cartão. Para isso, é necessário entrar no app e gerar um código na opção “saque sem cartão”. Depois, basta se dirigir até um caixa eletrônico e solicitar o saque com o código. A validade do código é de 2 horas após a sua emissão.



Você também pode gostar:

É importante lembrar que, após o fim do prazo, o código perderá a validade. Por isso, é recomendado gerar o código quando estiver saindo de casa ou mesmo quando já estiver no banco.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos do Bolsa Família referente a abril estão sendo realizado pela Caixa Econômica desde o último dia 14 e continuarão até o dia 28. Dessa forma, a cada dia, o banco contempla um novo grupo de beneficiários com a parcela.

Assim confira o calendário oficial completo:

Final de NIS 1: 14 de abril (pago);

Final de NIS 2: 17 de abril (pago);

Final de NIS 3: 18 de abril (pago);

Final de NIS 4: 19 de abril (pago);

Final de NIS 5: 20 de abril (pago);

Final de NIS 6: 24 de abril (pago);

Final de NIS 7: 25 de abril (pago hoje);

Final de NIS 8: 26 de abril;

Final de NIS 9: 27 de abril;

Final de NIS 0: 28 de abril.