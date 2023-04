Bolsonaro Cria Medida que Causa Choque aos Brasileiros com Redução de Valor

O Governo Federal retomou oficialmente mais uma rodada de pagamentos do Vale-Gás Nacional, programa criado durante o governo Bolsonaro. Segundo as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, do atual Governo LULA, esta é a segunda liberação do benefício neste ano de 2023.

Os repasses do benefício ocorrem a cada dois meses, ou seja, em caráter bimestral. No entanto, as boas notícias do programa param por aí. Isso porque, em abril o programa registrou queda tanto nos pagamentos oficiais, como também no número de atendidos.

A comparação foi feita pela pasta responsável em referência ao mês de fevereiro. Veja mais informações a seguir.

Qual o valor do Vale-Gás em abril?

Para este mês de abril, o Governo Federal confirmou que vai pagar o patamar de R$ 110 por família. Trata-se, portanto, de uma leve queda em relação aos R$ 112 que foram pagos por beneficiário no mês de fevereiro.

Tais variações são comuns no Vale-Gás Nacional, já que o sistema de liberações toma como base os dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), que considera o preço médio nacional do botijão de 13kg.

Contudo, ainda assim é importante lembrar que neste ano o governo Lula resolveu deixar o benefício equivalente a 100% do preço do gás de cozinha. Os contemplados estão recebendo desta forma desde agosto de 2022.

Veja a evolução dos pagamentos do Vale-Gás nacional:

Com Bolsonaro

Outubro de 2022: R$ 112;

Dezembro de 2022: R$ 112.

Com Lula

Fevereiro de 2023: R$ 112;

Abril de 2023: R$ 110.

Na prática, é possível perceber que não há grandes variações nos valores de pagamentos do benefício nos últimos meses. O fenômeno ocorre porque o preço do botijão de gás está estável há algum tempo, com pouquíssimas e tímidas variações.

Queda no número de beneficiários do Vale-Gás neste mês



Em relação ao número de famílias beneficiárias, o Vale-gás também registrou uma certa queda neste mês de abril. Em comparação com o que se registrou em fevereiro, é possível dizer que cerca de 200 mil pessoas deixaram de fazer parte do programa social.

Nos últimos meses, o Ministério do Desenvolvimento Social investiu pesadamente na realização de um pente fino. A ideia foi justamente encontrar pessoas que estavam dentro do Cadastro Único (Cadúnico) de maneira injusta.

Veja a evolução do número de atendidos pelo Vale-Gás nos últimos meses:

Com Bolsonaro

Outubro de 2022: 5,98 milhões de famílias;

Dezembro de 2022: 5,95 milhões de famílias.

Com Lula

Fevereiro de 2023: 5,95 milhões de famílias;

Abril de 2023: 5,69 milhões de famílias.

Vale lembrar que membros do atual Governo Federal acusam a gestão anterior de inserir muitas pessoas de maneira indiscriminada em seus projetos sociais no decorrer do ano passado. O objetivo teria sido conseguir votos para as eleições. Membros da antiga gestão negam.

O programa Vale-Gás Nacional

Com queda ou não, o fato é que o projeto segue sendo pago normalmente. Para ter direito ao benefício, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico.

Além disso, é importante ter ao menos uma pessoa da família na condição de usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Todavia, mesmo que as pessoas cumpram todas estas regras, ainda não estão automaticamente garantidas no benefício social. É necessário aguardar pela seleção do Ministério.

Abaixo, você pode conferir o calendário completo do Vale-Gás para este mês de abril:

Usuários com NIS final 1: 14 de abril (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 17 de abril (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 18 de abril (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 19 de abril (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 20 de abril (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 24 de abril (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 25 de abril (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 26 de abril (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de abril (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de abril (sexta-feira).