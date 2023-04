Booker T dá dicas aos gêmeos Cavinder sobre possíveis carreiras na WWE

Reproduzir conteúdo de vídeo



haley dar Hannah CavinderAs carreiras de basquete da faculdade acabaram, mas eles podem ter um futuro brilhante no wrestling profissional … assim diz o Hall da Fama da WWE Booker Tquem conta TMZ Sports os gêmeos podem ter sucesso na indústria se continuarem sendo uma dupla dominante.

Conversamos com Booker sobre as sensações da Internet — cujo agente, Jeff Hoffmanconfirmou no início desta semana que começaria a treinar no WWE Performance Center – e a lenda do wrestling compartilhou algumas palavras de encorajamento para as irmãs enquanto elas embarcavam em sua nova jornada.

“O melhor conselho que posso dar aos irmãos é [to] aprendam este ofício e fiquem juntos porque será um passeio”, disse Booker. “Será uma jornada. Isso é uma maratona. Você tem que estar pronto para correr a longo prazo.”

Depois que Haley e Hanna – que ajudaram Miami a chegar à Elite 8 na temporada passada – anunciaram que iriam não voltar para The U para uma quinta temporada, a especulação cresceu sobre os próximos empreendimentos que os gêmeos seguiriam.

“Nós amamos a WWE”, disse Haley durante sua aparição no The Today Show na semana passada. “A base de fãs, o esporte, o lado físico dele… eles são ótimos, nosso parceiro, e estamos muito empolgados em um futuro com eles.”

Claro, Booker T – cinco vezes campeão da WCW – sabe como é entrar no mundo do wrestling com um irmão. O Rei do Spinaroonie era metade da lendária tag team “Harlem Heat” com seu irmão na vida real, Stevie Ray.

Em abril de 2013, Booker foi introduzido no Hall da Fama da WWE. O Harlem Heat se reuniu para uma partida final em fevereiro de 2015, onde ganharam o ROW Tag Team Championship e foram introduzidos no WWE Hall of Fame juntos como parte da classe de 2019.

Se os gêmeos Cavinder chegarem à lista da WWE, eles não serão o primeiro par de gêmeos pioneiros. Nikki dar Brie Garcia — anteriormente conhecidas como Bella Twins — e Jimmy dar yay uso criou um plano de como os irmãos podem dominar no wrestling profissional.

“Essas jovens que estão chegando”, disse Booker, “elas são tão atléticas.”

“Muito mais atlético do que a colheita quando eu surgi. Vejo esse negócio indo em uma direção realmente ótima.”



