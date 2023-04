Booker T nomeia duas estrelas do UFC que ele acha que se encaixariam perfeitamente na WWE

WWE lenda Booker T ponderou sobre a fusão da empresa com UFC empresa-mãe Empreendimento e nomeou dois lutadores de artes marciais mistas que ele acredita que seriam grandes artistas no ringue.

Booker, 58, conversou com TMZ Sports enquanto em LAX no domingo e disse que a fusão entre as duas empresas será “boa para todos”.

O incrível movimento ‘frog spash’ de Logan Paul

A fusão cria uma nova empresa de capital aberto avaliada em US$ 21,4 bilhões e Booker diz que um dos conceitos mais intrigantes da união é a passagem de estrelas para o outro esporte.

“Claro”, disse Booker. “Eu acho que o UFC sempre precisavam de um pouco mais de entretenimento em suas vidas. Eu penso WWE vai certamente adicionar a esse sabor. Vai ser bom para todos.

“Os fãs do UFC já gravitam para a WWE. Daniel Cormier estava no NXT mostre um casal [of] dias atrás. Esses caras e a WWE andam juntos. Ótima equipe de tag.”

Conor McGregor para a WWE?

Booker continuou nomeando colby covington como um exemplo perfeito de uma estrela do UFC que se sairia muito bem na WWE.

“Você olha para um cara como Colby Covington, que é muito controverso e caótico. Acho que ele vai se encaixar perfeitamente“, disse Booker.

O Hall da Fama da WWE também afirmou que Conor McGregor ingressar na WWE é apenas uma questão de tempo devido à sua enorme personalidade.

McGregor, 34, na verdade, foi às redes sociais logo após o anúncio da fusão para compartilhar uma foto dele segurando o cinturão do título da WWE.