Bottas sobre situação de Perez: É parecida com a minha, contra o cara mais difícil de bater

EUn o Temporada 2023 da Fórmula 1, Sérgio Perez encontra-se numa situação complicada pois está na equipa com o melhor carro mas o seu companheiro é bicampeão Max Verstappenque sempre fica chateado quando não ganha.

Esse contexto é bastante familiar para Valtteri Bottasque agora está com Alfa Romeo mas que compartilhou uma equipe com Lewis hamilton no Mercedes quando o britânico dominou a competição.

“Tenho certeza que não é fácil para Sérgiocom certeza ele quer muito ganhar”, bottas disse Racing News 365.

“Pérez é muito consistente, super talentoso e está tentando.

“Eu diria que ele está em uma situação bem parecida com a minha, onde ele está contra o cara que é mais difícil de bater.

“É uma bênção mista. Sempre que você está no carro mais rápido, você está definitivamente em uma posição muito afortunada.

“Toda vez que você entra na pista, você tem a chance de estar na pole, você tem a chance de vencer a corrida se tudo correr bem.

“Então, todo mundo quer estar nessa situação e é um verdadeiro privilégio.”

O conselho de Valtteri Bottas para Sergio Perez

O piloto finlandês também deu alguns conselhos ao mexicano, que já passou por uma situação semelhante.

“Eu diria para tentar e não entrar em uma espiral de tentar demais”, bottas declarou.

“Você sabe, tente e acredite em sua habilidade e faça suas próprias coisas.

“É mais fácil dizer do que fazer, mas continue tentando melhorar.”