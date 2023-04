Boxe: A festa selvagem da lista A da luta de Davis x Garcia: Michael Phelps sem camisa, Conor McGregor, Travis Kelce e muito mais

Gervonta Davis contra de Ryan Garcia A luta altamente antecipada na noite de sábado reuniu celebridades de todo o mundo na T-Mobile Arena de Las Vegas. Após as emoções vividas durante a vitória de Tank por nocaute, todas as celebridades precisavam de um lugar para relaxar e todas se dirigiram para um lugar: a after party no Wynn’s Boate XS.

Conor McGregor, Michael B. Jordan, Michael Phelpse Travis Kelce foram alguns dos maiores nomes que compareceram para assistir ao set do DJ Diplo na famosa boate de Las Vegas.

Michael Phelps foi pego no momento

Quem mais se empolgou foi facilmente a lenda da natação olímpica, que foi convidada ao estande de Diplo e foi com tudo. Phelps começou a tirar a camisa e jogá-la no ar, mostrando aos foliões que ele ainda tem o mesmo físico rasgado de seus dias olímpicos.

Outros rostos famosos na multidão incluíram Sabrina Carpenter, Dixie Damelio e a rainha da mídia social Loren Gray, bem como Chace Crawford e David Dobrik.

Conor McGregor foi um dos rostos mais procurados

Conor McGregor, do UFC, teve uma noite movimentada e foi um dos participantes mais procurados. O Notório MMA tirou fotos com vários fãs, e ainda saboreou alguns coquetéis. Antes de seguir para o XS, o irlandês consolou o perdedor Ryan Garca, dizendo que ele é o “futuro do esporte”.

McGregor’s voltou para UFC ação foi confirmada para 2023 em uma luta contra Michael Chandler. A luta, porém, ainda não está marcada. Enquanto isso, o craque continua se preparando e participando, de vez em quando, de atividades não esportivas.