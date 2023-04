Boxe: A lenda do boxe Mike Tyson prevê a aposentadoria de Canelo Alvarez em seu último episódio de podcast

Mike Tyson recentemente fez um comentário chocante sobre a estrela do boxe Canelo Alvarez em seu Podcast Hotboxin’. Apesar da popularidade de Canelo, Tyson acredita que sua próxima luta pode ser uma das últimas. Enquanto o poder de estrela do lutador mexicano continua a crescer, Tyson afirmou que “ele está se preparando para sair”, sugerindo que Alvarez está mais perto da aposentadoria do que muitos acreditam.

No entanto, Canelo Alvarez já discutiu seus planos de aposentadoria, afirmando que planeja competir por mais seis anos, mas não tem certeza se vai ficar por tanto tempo. Em entrevista com Chris MannixNo podcast de Alvarez, Alvarez revelou que não tinha planos de pendurar as luvas tão cedo.

Canelo se prepara para a luta contra John Ryder

“Não me vejo fora do boxe. Quero lutar muitos anos. mais, mas não sabemos.”

Apesar da opinião de Tyson, caneloa próxima luta contra John Ryder é ansiosamente aguardado, e o astro mexicano é um dos poucos lutadores que pode atrair mais de um milhão de compras de pay-per-view.

Canelo é o atual campeão supermédio unificado, e seu poder de estrela é inegável. Na verdade, ele é frequentemente comparado à lenda do boxe Floyd Mayweather Jr. quando se trata de atrair poder e comercialização.

Canelo tem uma carreira incrível

Canelo sempre foi o favorito dos fãs, e suas lutas costumam atrair grandes multidões. Seu impressionante recorde fala por si, com 56 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Ele também ganhou campeonatos mundiais em quatro classes de peso diferentes, tornando-o um dos boxeadores mais versáteis do esporte.

Embora o futuro de Canelo seja incerto, uma coisa é certa: ele ainda não está pronto para se aposentar. Apesar de estar no esporte há mais de uma década, ele ainda está com fome de mais e ainda tem muitas lutas pela frente. Como ele afirmou no podcast de Mannix, “Talvez menos, talvez mais, mas não sabemos.”

Tyson pode ter suas dúvidas sobre Alvarezlongevidade, mas o superastro mexicano está determinado a continuar lutando o máximo que puder. E com suas impressionantes habilidades e comercialização, não há dúvida de que ele continuará a ser o favorito dos fãs nos próximos anos.