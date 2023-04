Boxe: Andy Ruiz Jr. foi chamado de ‘desleixado’ por sua esposa quando ela jogou fora diamantes e roupas caras

Andy Ruiz Jr. está atualmente sob turbulência familiar depois que seu relacionamento com sua esposa Julie foi para o sul quando ela descobriu que ele estava traindo e jogou fora a maior parte de seus pertences pessoais, incluindo roupas caras e diamantes.

As mensagens de texto do ex-peso pesado foram expostas por Julie junto com um vídeo dela jogando fora seus pertences, incluindo uma peça de arte de diamante que ele comprou depois de ganhar o título dos pesos pesados.

Julie Ruiz afirma que a piada era dos dois

Enquanto Julie estava jogando fora seus pertences em latas de lixo, ela disse: “A piada é de nós dois“

Julie abordou a situação “Nos últimos dias, uma história sobre minha vida pessoal circulou em vários meios de comunicação de língua espanhola. Foi tratada de maneira errada e desrespeitosa”,

Segundo ela, já se mexeu “Nesse sentido, e para manter meu público e a mídia devidamente informados, esclareço que, na época, resolvi reabrir meu coração. Meu relacionamento anterior [with Andy] já tinha acabado.”

Julie Ruiz afirma: “Quero viver com tranquilidade esta nova etapa da minha vida que começou recentemente. Todos os seres humanos merecem uma nova oportunidade de encontrar a felicidade. É exatamente isso que estou fazendo agora e agradeço a Deus por isso.”

Andy Ruiz Jr. afirma que sempre apoiará seus filhos e respeitará suas mães

“Olha, vou ser honesto, se o cara não vai respeitar você e as crianças, deixe esse idiota ir embora”, disse Julio Sanchez, uma pessoa que comentou o vídeo de Julie.

“Ele pode manter aquele aspirante a famoso largo. Homie vai descobrir por que escolheu sua reputação com a desleixada Mayeli. Julie, chame seus advogados e aperte o cinto!”, disparou outro.

Andy Ruiz prestou depoimento sobre toda a situação e concluiu dizendo que cuidará dos filhos e respeitará as mães. “Vale ressaltar que sempre zelarei pelo bem-estar dos meus filhos. Eu sempre vou respeitar suas mães“.

“Muito obrigado pelo apoio. Peço respeito neste momento da vida”, concluiu.