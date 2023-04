Boxe: Andy Ruiz não é um lutador de preparação; Ex-treinador avisa Tyson Fury que ele pode ter o destino de Joshua

Andy Ruiz é rumores de ser o próximo lutador que vai desafiar Tyson Fury antes da luta preparada entre o peso-pesado britânico e Oleksandr Usykno entanto, Manny Robles que treinou Andy Ruiz afirma que não é um lutador preparatório.

Manny Robles treinou Andy Ruiz antes que ele pudesse se tornar o campeão mundial dos pesos pesados ​​em 1º de junho de 2019.

Manny Robles avisa Tyson Fury que seu ex-lutador não deve ser subestimado

“Parece que eles estão se adiantando e estão olhando para Andy como uma luta preparatória”, disse Manny Robles em entrevista à iFL TV. “Andy não é uma luta de preparação. Veja o que aconteceu com Joshua. Eles pensaram que era uma luta de preparação e ele acabou sendo nocauteado.”

Manny Robles‘ relacionamento com Andy Ruiz terminou depois que ele lutou a revanche contra Anthony Joshua em 7 de dezembro de 2019. Robles disse na época que Ruiz não se preparou como deveria e não treinou na academia.

Robles mencionados “Se o Andy estiver bem preparado, estiver bem focado, se ele se dedicar a estar pronto, estar na academia e levar uma vida limpa, ele pode competir contra qualquer um, inclusive Tyson Fury.”, ele elaborou “Cabe a Andy Ruiz. Ele é o único que pode ditar seu futuro e o que seu futuro reserva para ele.

Os rumores de uma luta entre Tyson Fury e Andy Ruiz

Nos últimos dias, surgiram rumores de que a luta entre Tyson Fury x Oleksandr Usyk seria no Oriente Médio, enquanto Anthony Joshua enfrentaria Deontay Wilder.

De acordo com este calendário, Tyson Fury estaria livre para uma ‘luta de aquecimento’ no verão, e rumores são de que o próximo oponente de Fury pode ser Andy Ruiz.

Bob Arum, co-promotor de Tyson Fury, confirmou que Andy Ruiz pode ser o próximo lutador de Fury

“Estaremos procurando o melhor homem disponível para lutar com ele neste verão no Reino Unido”, disse Bob Arum ao Cornerman Boxing. “Talvez seja Andy Ruiz ou alguém assim. Se Fury vencer, e Usyk lutará contra Dubois no Reino Unido. Então, em novembro ou dezembro, os dois podem se enfrentar na Arábia Saudita, para que possamos ter um campeão peso-pesado. “