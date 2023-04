Boxe: Anthony Joshua confirma Deontay Wilder como seu próximo adversário durante confronto com fã

Bacredite ou não, houve um tempo em que Anthony Joshua e Deontay Wilder segurou cada um dos cinturões de Peso Pesado existentes. Os fãs de boxe que acompanharam esta divisão dirão que uma possível luta entre os dois sempre foi extremamente emocionante. Na época, o poder de nocaute de Wilder contra a velocidade e elegância de Joshua era potencialmente um grande atrativo de bilheteria. Em 21 de abril, Joshua já havia provocado a chance de fazer essa luta acontecer, mas as duas estrelas estão passando por circunstâncias muito diferentes hoje. AJ perdeu duas vezes contra Oleksandr Usyk e Wilder perdeu sua trilogia contra ninguém menos que Tyson Fury.

Anthony Joshua confirma que pode lutar contra Deontay Wilder

Um fã de boxe se tornou viral com um vídeo que postou conversando com Anthony Joshua sobre essa luta em potencial. O britânico praticamente confirmou ao dizer uma data em potencial: “É isso que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo. Estamos conseguindo. Estamos lançando em dezembro. Se Deus quiser.” Essa confirmação deixou todo o mundo do boxe em frenesi porque finalmente estamos conseguindo essa luta depois de mais de cinco anos tentando fazer isso acontecer. Mesmo que nenhum deles seja mais um campeão reinante, ambos são um grande atrativo de bilheteria e o possível dinheiro que poderia gerar é bastante insano. Ambos os lados estão indo bem no processo de negociação, mas chegaram a um pequeno impasse.

Atualmente, a equipe de Deontay Wilder confirmou que está disposta a aceitar a oferta da equipe de Joshua para fazer a luta acontecer em Londres. No entanto, eles afirmam que estão oferecendo US $ 50 milhões para que isso aconteça nos Estados Unidos. Segundo eles, isso é muito mais dinheiro do que qualquer um dos dois lutadores ganharia em Londres. É quase certo que esses dois vão acabar dançando dentro do ringue, o que definitivamente é algo pelo qual esperar. Independentemente de onde estão suas carreiras no momento, qualquer pessoa que ame o boxe deve estar empolgada com essa luta.