Boxe: Anthony Joshua e a jornalista Laura Woods não param de flertar em entrevista pós-luta

As coisas ficaram sedutoras entre Laura Woods e Anthony Joshua em entrevista realizada após a derrota do boxeador Jermain Franklin por decisão unânime no sábado.

Apesar do tópico óbvio da conversa ser a luta, o par não pôde deixar de lançar tiros de flerte e alegres um para o outro.

Woods, que estava sentado suspeitosamente perto do Joshua, aumentou um pouco o calor, brincando perguntando ao lutador quem seria seu par dos sonhos.

Joshua foi direto ao ponto e respondeu sem vergonha: “Você”. Woods, cujo rosto rapidamente ficou rosado, respondeu “isto é perfeito”.

AJ estava claramente em seu elemento e então retrucou brincando que “Eu sei [Ruben] Loftus-Cheek’s chegou antes de mim”, ao que o jornalista respondeu “Desculpe. Não, tudo bem, não há competição.”

O boxeador estava se referindo a um comentário do jogador do Chelsea Loftus-Bochecha fez na semana passada no programa de rádio esportivo do Reino Unido talkSPORT quando ele revelou que Woods era sua paixão por celebridades.

Então veio a pergunta de um milhão de dólares: “Eu não estou em um relacionamento. Você está?” perguntou o lindo apresentador. “Não, não estou”, disse AJ, explicando que ele não tinha namorada para permitir que ele se concentrasse totalmente em seu intenso regime de treinamento.

Os dois então concordaram em trocar números. Parece que uma data pode estar nos cartões em algum momento do próximo recurso. Pode ter que ser depois da próxima luta do jogador de 33 anos, no entanto. Há uma forte possibilidade de que o britânico assuma qualquer um dos Tyson Fury ou Deontay Wilder este Verão. Ele precisará estar totalmente focado na luta se quiser derrotar qualquer um desses lutadores de elite dos pesos pesados.