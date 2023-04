Boxe: Canelo Alvarez confirma que quer lutar contra Dmitry Bivol até 175 libras: “Sem desculpas”

Saul ‘Canelo’ Álvarez decidiu subir para 175 libras para lutar contra o russo Dmitry Bivol pelo campeonato meio-pesado. Ele foi profundamente humilhado por seu oponente quando o tamanho entre os dois se tornou bastante evidente. Depois do gesto canelo teve que subir para uma divisão diferente, seus fãs começaram a exigir que o Bivol caísse para 163 libras, mas Canelo não aceita nada disso. Ele recentemente saiu para esclarecer as dúvidas sobre a próxima luta em potencial. Para calar todos os trolls, Canelo não quer nada além de conseguir a revanche até 175lbs.

Você pode se perguntar por que Canelo está se colocando nisso mais uma vez, é uma questão de ego e responder a todos os seus opositores. Nada os calará, então Canelo tentará lutar contra Bivol no mesmo peso, apesar da evidente desvantagem que tem. Em entrevista coletiva, Canelo foi claro: “Está no mesmo peso [175lbs]. Se eu o derrubasse, todo mundo começaria a falar merda. Todo mundo vai começar a falar: ‘ah, mas ele baixou (de peso), por isso que ele perdeu’, mas não falaram nada quando eu subi de peso, mas é a mesma coisa. Eu só quero foder com ele.”

Canelo também está pronto para enfrentar John Ryder em Guadalajara

Mas antes de começar a planejar essa missão aparentemente impossível, Canelo Alvarez já está bem preparado para defender todos os seus atuais cinturões dos supermédios contra John Ryder. A luta acontecerá na cidade natal de Canelo, Guadalajra, Jalisco. Nesse caso, o mexicano é o grande favorito para manter todos os cinturões após a luta. Vai ser difícil para Ryder sair de lá com uma vitória, dado todo o contexto que vem com as lutas na cidade natal de Canelo. Depois que essa luta acontecer, podemos esperar que as negociações para lutar contra Dmitry Bivol aumentem até que cheguem a um acordo.