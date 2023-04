Boxe: Canelo Alvarez finalmente supera as lesões e estará 100% contra John Ryder

Canelo Alvarez sofreu uma lesão grave antes de enfrentar Dmitry Bivol e Gennady Golovkin e teve que passar por uma cirurgia na mão esquerda para corrigir o problema. Algumas semanas antes de lutar contra John Ryder, o campeão mundial disse estar pronto e sem nenhum contratempo para enfrentar o lutador britânico.

Alvarez comentou que disse que a derrota contra o Bivol e o desempenho regular contra o GGG foi pelo fato de não ter treinado 100%, mas isso mudou porque ele tem treinado sem problemas, confirmando que as pessoas verão uma de suas melhores versões no ringue.

Canelo passou por uma cirurgia na mão esquerda após a luta contra Gennady Golovkin em setembro

“Muito bem (sem lesões), isso me motiva muito, estou disponível para treinar 100%, bater com a mão esquerda, antes com a experiência aí você sai treinando, luta só com uma mão, mas agora tendo a oportunidade estar a 100% me motiva muito. A mão esquerda normalmente, de cada dez socos você dá seis, você precisa de muito”, disse Canelo à TUDN.

“ Me sinto muito bem, forte, ansioso e motivado, o que é muito importante na minha carreira. Onde cansei não tive disponibilidade para treinar a cem por cento, para treinar de forma explosiva com as mãoscom sacks, e por isso aconteceu o que aconteceu, claro que coloquei aquele extra, e treinar aqui em altitude me ajuda muito”, finalizou Canelo.

Canelo vê Gervonta Davis como vencedor contra Ryan Garcia

Garcia enfrentará Gervonta Davis no dia 22 de abril, uma luta muito difícil para ambos, mas Canelo já tem um vencedor.

“Acho que essa luta deveria ser vencida por Davis. Ele tem melhores habilidades e sabe se mover muito bem no ringuemas ele deve ter cuidado porque Ryan é um cara muito perigoso e tudo pode acontecer”, comentou Canelo à mídia.