Boxe: Canelo Alvarez insiste que pode vencer uma revanche contra Dmitry Bivol até 175 libras: ‘Não estava 100% naquela luta’

As Saulo “Canelo” Álvarez está a pouco mais de uma semana de lutar mais uma vez em México depois de muitos anos de ausência quando ele entra no ringue em 6 de maio contra John Ryder no Estádio Akron em Guadalajara, Jalisco, México.

Canelo Alvarez quer revanche contra Dmitry Bivol até 175 lbs

Canelo Alvarez insistiu mais uma vez que deseja enfrentar Dmitry Bivol em uma revanche em 175 libras assim como na primeira luta, alegando que não estava fisicamente apto no momento da luta.

“Esse é o meu objetivo. Todo mundo sabe que é o meu objetivo. No mesmo peso, no mesmo lugar, tudo igual”, disse ele ao podcast Big Fight Weekend.

Quando questionado sobre por que ele está tão confiante, Canelo’s resposta foi rápida.

“Pelo que sei. Sei que não estava 100% naquela luta e porque sei que sou melhor que ele.”

