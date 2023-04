Boxe: Canelo Alvarez na data da aposentadoria: estarei por aqui por um tempo

Saul ‘Canelo’ Álvarez não espera se aposentar tão cedo. O supercampeão mundial dos médios se recusa a colocar uma data para o fim de sua carreira no boxe.

O boxeador mexicano soma 58 vitórias na carreira, incluindo 39 nocautes, dois empates e apenas duas derrotas, a mais recente no ano passado contra Dmitry Bivol. Em entrevista à EFE, ele falou sobre sua próxima luta e seu futuro no boxe.

Você está ansioso para a próxima luta?

Estou treinando para o melhor [John] Ryder [version]. Você tem que dar igual importância a todos os adversários. Ele tem tudo para vencer e isso vai deixá-lo mais perigoso, então estou treinando para minimizar qualquer risco.

Acha que o grande momento do jogador britânico acabou?

Espero o melhor Ryder [version]. Não sei se acabou ou não, mas não vou confiar nele de jeito nenhum, estarei pronto para tudo.

Como você vivenciou o retorno da cirurgia da mão?

A verdade é que correu muito bem, graças a Deus. Aos poucos comecei a bater, a ganhar confiança para dar socos. Nesse momento me sinto bem, dando socos como antes e isso me motiva muito.

Como vê a sua carreira profissional com quase 33 anos?

Amo o que faço, gosto muito de treinar e não é difícil para mim continuar. Minha rotina mudou um pouco. Corro dia sim, dia não, porque fiz cirurgias nos dois joelhos, e treino forte na academia.

Muito se fala sobre a revanche contra o Bivol. É uma prioridade?

No momento estamos 100% focados na próxima luta, mas essa contra o Bivol é a luta que estou buscando no futuro. Quero que seja de 175 libras, como da última vez.

Até que ponto no futuro você está procurando essa revanche?

Este ano, em setembro, talvez.

O bom menino ganha mais em você do que a má imagem que se espera de um boxeador?

Não muito. Eu dou minhas festas, mas sou calmo, voltado para a família, obcecado por treinamento. Isso é o que me mantém forte. É bom regressar à minha cidade como o melhor, depois de 12 anos. Estou feliz, orgulhoso de poder dar essa luta para as pessoas que me viram crescer.

Você conquistou tudo no boxe. Qual é o seu sonho no momento?

Profissionalmente, para continuar alcançando meus objetivos. Quero ser um dos melhores da história do boxe. Quando me aposentar, quero que meus números falem por mim.

Você vai se aposentar em breve?

Eu não penso nisso. Como eu disse, Canelo estará por aí por um tempo.