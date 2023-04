Boxe: Canelo Alvarez sobre os não boxeadores que praticam o esporte: Eles podem matá-los

Mlutador mexicano Canelo Alvarez falou sobre a tendência recente de pessoas que não são boxeadores profissionais poderem entrar no ringue e lutar com o mínimo de experiência.

Ele não parece concordar com a ideia de que celebridades ou pessoas que cresceram em outras profissões possam entrar no ringue e lutar com boxeadores de verdade.

“É o que eu sempre disse, não tenho nada contra ninguém e não sou fã de falar mal, mas te dão carteira de lutador quando você não está, podem matar, isso não é um jogo de futebol “, disse o mexicano.

Canelo contra licenças concedidas

Em entrevista com Graham Bensingero boxeador mexicano fez referência à luta entre o astro da NBA Nate Robinson e YouTuber que virou boxeador Jake Paul. Infelizmente, essa luta ficou famosa pelos piores motivos, já que Paulo Nocauteou Robinson brutalmente no segundo round.

“Aí está a prova de como o deixaram (Nate Robinson) para baixo, porque eles licenciam pessoas que nunca deram um soco na vida. Se acontecer uma morte, a comissão é culpada porque lhe deram uma licença”, advertiu canelo.

canelo enfatizou que o boxe não é apenas fazer shows para ganhar dinheiro, porque no final das contas é um esporte, então a participação de pessoas fora dele parece “estúpida” para ele.

“É uma exposição, para ganhar dinheiro, não tem relevância, é estúpido, até a pergunta ofende”, disse Alvarez.

Canelo enfrentará o britânico John Ryder em 6 de maio no Estádio Akron em Guadalajara, em uma luta que o reunirá com seu povo depois de muitos anos sem lutar em sua terra natal.