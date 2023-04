Boxe: Canelo é inspiração e motivo para boxeador sair da aposentadoria

vocêboxeador krainiano Oleksandr Gvozdyk confessou que Canelo Alvarez o inspirou a sair da aposentadoria depois que o mexicano o convidou para seu campo de treinamento como sparring para a luta contra Dmitry Bivol.

Gvozdyk foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Londres 2012 na categoria semicompleto, depois teve uma importante etapa no boxe profissional, mas não foi o que esperava e se aposentou até receber uma ligação que mudou sua vida.

Canelo se recupera de cirurgia na mão esquerda@Canelo

“Em 2019, achei que era um bom momento para tentar algo diferente do boxe e começar meu próprio negócio na Ucrânia”, disse Gvozdyk em entrevista ao Bad Left Hook. “Mas a falta de experiência e, em seguida, a invasão da Ucrânia pela Rússia interromperam meus planos. Sem saber o que fazer a seguir, de repente recebi um convite de Canelo para ser um de seus sparrings na luta contra o Bivol.”

“Passei todo o acampamento com ele e fiquei feliz com meu desempenho, então a ideia de voltar veio automaticamente”, disse Gvozdyk. “Ainda tenho muito a conquistar no boxe. Quero ser bicampeão mundial”, finalizou.

Gvozdyk teve alguns acidentes no boxe.

Oleksandr Gvozdyk enfrentou Adonis Stevenson em dezembro de 2018, infelizmente o lutador canadense teve um AVC após a luta, em decorrência do acidente não voltou a lutar.

Gvozdyk entrou no ringue contra Artur Beterbiev em 2019, o lutador ucraniano perdeu por nocaute técnico em 10 assaltos. No final da luta ele teve uma concussão e foi levado ao hospital, felizmente não aconteceu.