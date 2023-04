Boxe: Canelo falou sobre o quanto odeia David Faitelson em conversa com Chicharito Hernandez: “Ele é um babaca…”

EUNão é segredo que Canelo e David Faitelson não têm uma relação particularmente amigável, mas disso para o boxeador insultar o jornalista, há um longo caminho a percorrer. Bem, isso aconteceu em uma conversa ao vivo entre o boxeador e chicarito Hernandez e o homem que trabalha na ESPN apareceu e trouxe seu lado mais louco, Saul.

Canelo surpreendeu Chicharito

Saul Alvarez e Javier Hernández estavam em uma transmissão por streaming quando falavam sobre David Faitelson, quando o boxeador confessou ter respondido com palavrões “para se livrar do cu”.

Confrontado com Canelo’s confissão, Chicharito ficou sem palavras e caiu na gargalhada, o que provocou uma igual resposta do seu interlocutor.

“Já sentei, ainda tive tempo de sentar com ele e com argumentos contar o que foi, chega uma hora que você fala: ‘já chega…, a verdade é que eu’ Já chega’. Já tive a oportunidade de ouvi-lo me dizer coisas aqui que são um pouco fortes, Eu respondo a ele com palavrões para que ele deixe de ser um idiota“, disse lvarez Barragn.

Por que Canelo odeia Faitelson?

“Acho que muitas vezes ao invés de ser um repórter que analisa a situação que vai falar ou que analisa tudo antes de falar e poder relatar para as pessoas o que realmente está acontecendo, ele usa muito fanatismo, talvez não ‘não gosta de mim ou ele não gosta do meu boxe, mas isso não significa que ele desmereça o que estou fazendo e o que seus olhos estão vendo,” disse Sal.

Canelo também criticou a seleção mexicana

além de bater David Faitelson duro, ele também falou sobre alguns jogadores da Seleção Mexicana de Futebol, mas também do atleta mexicano em geral.

“Tem gente que tem qualidade que você nem imagina, mas não está disposta a se sacrificar e acredita que com talento puro você pode chegar lá, mas talvez você chegue a um ponto, mas isso te torna medíocre, porque você chega a um certo nível e não sobe mais, nem está disposto a correr riscos ou sacrifícios para chegar mais longe. Existem muitos bons jogadores de futebol e muitos boxeadores e campeões mundiais, mas isso é tudo”, enfatizou Canelo na transmissão do Twitch enquanto o sorriso de Javier desaparecia um pouco.