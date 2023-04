Boxe: como Jay-Z desempenhou um papel fundamental no KO de Tank Davis sobre Ryan Garcia

Bfãs de oxing ficaram maravilhados com o campeão de três divisões Gervonta Davis‘ Vitória por nocaute no 7º round Ryan Garcia em Las Vegas’ T-Mobile Arena. O que muitos dos que assistiram de casa no sábado à noite não perceberam foi o papel fundamental que Jay-Z desempenhou ao inspirar a vitória de Tank.

próprio de Baltimore Davis paralisação foi uma homenagem hip-hop. O boxeador subiu ao ringue com o rapper Chief Keef entre a comitiva, apresentando seu hit “Love Sosa”. A multidão estava absolutamente adorando.

Jay-Z inspirou Davis com um épico discurso pré-luta

que muitos televisão os espectadores não entenderam foi o que o precedeu. Um discurso que não apenas irritou o próprio Gervonta Davis, mas também levantou toda Las Vegas. Davis, que se orgulha de ter origens humildes, convocou Jay-Z para fazer um discurso sobre sua própria jornada. Um caminho de vida que muito se assemelha ao de Tank.

Quando o auditório escureceu para a entrada de Davis, as imagens do boxeador foram narradas pelo melhor do Brooklyn, Jay-Z. “Tudo na vida é para o seu maior bem. Por mais difícil que pareça na hora, tudo é para o seu maior bem. Apenas te ensinando a disciplina para que você receba a sua benção”, Onde recitado.

Jay-Z se vê em Davis: “Brooklyn ou Baltimore”

Ele então continuou falando sobre suas origens: “Veja, eu sou do fundo, da lama. Não importa se você é do Brooklyn ou do baltimore, tudo o que importa é que você acredite em si mesmo quando ninguém mais acreditar. Sempre que você quiser algo na vida, você deve definir sua intenção. Quando você define suas intenções, você acredita nessa merda em sua alma, 100 por cento. Vai acontecer para você, eu prometo.”

E Jay-Z cumpriu a dita ‘promessa’. Davis KO de Ryan Garcia foi incontestado por todos, e ainda teve a Los Alamitos boxeador elogia seu rival após perder a disputa: “Ele é o verdadeiro”.