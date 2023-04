Boxe: David Morrell se torna o ‘assassino’ de Canelo na WBA após vencer o Super Middleweight World Championship

EUuma luta recenteDavid Morell tornou-se o WBA Super Campeão do Mundo dos Médios ao derrotar Mario Czares.

A vitória lhe rendeu não apenas um novo título, mas também a chance de desafiar Canelo lvarezcomo o desafiante obrigatório. Canelo detém o WBA Super, WBCe cintos WBO e terá que defendê-los contra Morrell no futuro.

Ronnie Shieldstreinador de Morrell, falou sobre o futuro de seu lutador e o possível confronto contra canelo em entrevista com ESNEWS. Shields acredita que Morrell está preparado para a luta e vê nela uma grande oportunidade. Shields também mencionou que Morrell se tornou O “assassino” de Canelo na WBA.

Enquanto o campeão WBA e com uma invencibilidade de 5-0 com 4 nocautes, Morrell impressionou os fãs com sua velocidade, força e precisão no ringue. Apesar de sua carreira relativamente curta, ele mostrou que tem habilidades para se tornar um campeão mundial.

O boxeador cubano está pronto para enfrentar Canelo?

Por outro lado, Canelo é considerado um dos melhores lutadores pound-for-pound do mundo, com um recorde de 56-1-2 com 38 nocautes. Ele derrotou alguns dos maiores nomes do boxe, incluindo Gennady Golovkin, Sergey Kovaleve Billy Joe Saunders.

Embora a luta entre canelo e morrell ainda não agendada, espera-se que ocorra nos próximos meses. Canelo está pronto para enfrentar IBF Super Middleweight Campeão Mundial Caleb Plant em uma luta de unificação em setembro, e se sair vitorioso, terá que enfrentar Morrell como seu desafiante obrigatório.

Para Morrell, a oportunidade de lutar contra Canelo é uma grande chance de provar a si mesmo contra um dos melhores boxeadores do mundo. Mesmo que ele só tenha sido um boxeador profissional por dois anosMorrell já mostrou que tem potencial para se tornar um campeão mundial.