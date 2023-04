Boxe: Ebanie Bridges partiu o coração dos fãs que a pedem em casamento

Bbois Pontes Ebanie chamou a atenção dentro e fora do ringue. A australiana tem muitos fãs do sexo masculino que continuamente lhe enviam propostas de casamento, e ela já respondeu e quebrou o coração de vários deles.

Bridges tem se aproveitado de sua aparência física, quando vai para a pesagem sempre o faz de lingerie, a última vez que divulgou sua conta OnlyFans.

A australiana é muito próxima de seus fãs, constantemente posta nas redes sociais e faz vídeos ao vivo para conversar com eles.

Bridges respondeu ao fã que a pediu em casamento

Ebanie Bridges fez um vídeo ao vivo onde respondeu a todo o tipo de questões, a meio da conversa a pugilista fez uma pausa para dizer aos seus seguidores que não recebe pedidos de casamento.

“Para as dez pessoas que me perguntam isso quase todos os dias, e para as centenas de pessoas que provavelmente vão me perguntar em resposta à minha pergunta e responder hoje, é um não, desculpe, estou comprometido.”

A resposta quebrou o coração de seus milhares de fãs.

Pontes Ebanie é atualmente a Federação Internacional de Boxe campeão mundial peso galo. Sua última luta foi em 10 de dezembro do ano passado contra Shannon O’Connell, a quem derrotou por nocaute técnico em oito rounds.