Boxe: Ebanie Bridges supera o evento de boxe Kingpyn com roupa sexy e reveladora

Pontes Ebanie roubou todas as manchetes do Evento de boxe Kingpyn no Sábado à noite. A ‘Blonde Bomber’ estava fazendo um trabalho como comentarista do evento e depois de passar a maior parte da partida aconselhando a amiga Elle Brooke fdo lado do ringue, ela rapidamente mudou para seu equipamento de apresentação para a análise pós-jogo.

pontes mais uma vez surpreendeu os fãs com sua roupa de cair o queixo. A loira sexy conseguiu ofuscar o evento em si, com muitos espectadores falando mais sobre seu visual do que sobre a luta.

A boxeadora partilhou nas suas redes sociais um vídeo do estúdio onde estavam a filmar. Pontes vestiram um sutiã preto rendado com jaqueta vermelha: uma combinação mortal de sensualidade e elegância. Ela completou o look com uns óculos que lhe deram um ar profissional safado. Ela também usava batom brilhante.

“Me diverti apresentando o torneio @kingpynboxing ontem à noite com @andyshep e a equipe. Quem sintonizado?” ela postou em seu Instagram.

Os fãs lotaram os comentários para expressar suas opiniões sobre o visual dela. “A boxeadora mais sexy de todos os tempos” comentou um fã. “Realmente gostoso e durão”, disse outro.