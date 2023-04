Boxe: Eddie Hearn declara Canelo Alvarez como o único verdadeiro ‘monstro mexicano’

PromeiroEddie Hearn falou sobre o cenário atual do boxe e em particular sobre os lutadores mexicanos. Ele apontou que acredita que existe apenas um “monstro mexicano” e isso éCanelo Alvarez.

Em entrevista com ESPN Knockout, ouvir comentou sobre as recentes lutas dos boxeadores mexicanos e seu impacto no esporte. Ele destacou a atuação de João Francisco Estrada em sua luta contra Roman ‘Chocolatito’ Gonzálezbem como a vitória por nocaute do oscar valdez sobre Miguel Berchelt.

Quem será o próximo a enfrentar Canelo Alvarez?

No entanto, Hearn também destacou que, em sua opinião, existe apenas um verdadeiro “monstro mexicano” no esporte, que é Canelo Álvarez. Ele elogiou o lutador pelas recentes vitórias e pela impressionante carreira, afirmando que é um dos melhores lutadores do mundo na atualidade.

Hearn também discutiu a possibilidade de canelo enfrentando outro lutador mexicano, David Benavidez, no futuro. Ele reconheceu que será uma luta dura, mas também enfatizou que Canelo está disposto a enfrentar qualquer desafio.