Boxe: Elle Brooke tenta beijar a adversária Ola Danielka em confronto pré-luta

Ssensação da mídia ocial Elle Brooke está programado para lutar Olá Danielka no sábado, 22 de abril, na OVO Arena Wembley, em Londres.

Brooke posou de biquíni antes de sua pesagem e passou a se envolver em um confronto intenso com seu próximo oponente. Danielka provocado Brooke pela diferença de altura e esta não hesitou em tentar beijar a rival no palco.

Brooke afirmou que está ganhando cerca de 30.000 por mês com OnlyFans. Há poucos dias, ela foi ao Instagram para informar seus fãs que também criou um perfil no SLUSHY.com – um site que oferece uma variedade de conteúdo de entretenimento, incluindo vídeos, fotos e artigos.

“PESSOAL!! Tenho uma notícia incrível!! Encontrei um novo lar para meu conteúdo nunca antes visto, estou farto de ter o shadow banido do TikTok e com toda a incerteza em torno do OnlyFans, decidi investigar e encontrar um lugar melhor para hospedar meu conteúdo banido”, escreveu ela no Instagram.

“Apresentando @feedmesomeslushy… Passei as últimas semanas construindo meu perfil e testando a funcionalidade e WOW. É tudo que eu quero e preciso de uma plataforma.

“Não apenas isso, mas é uma plataforma premium de conteúdo apenas para convidados, o que significa que as garotas e o conteúdo que você vê lá serão 10/10!!

“Venha conferir, eu prometo que você vai se divertir mais no SLUSHY do que em qualquer outro lugar, há muito mais que podemos fazer juntos aqui.”