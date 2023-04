Boxe: encontro nos bastidores ‘agitado’ de Conor McGregor com Floyd Mayweather Sr. após Davis vs luta Garcia: O que realmente aconteceu?

Salguns dos maiores nomes do esporte marcaram presença no Arena T-Mobile para o confronto de boxe leve entre Gervonta Davis e Ryan Garcia.

Duas dessas pessoas foram Connor McGregor e Floyd Mayweather Sr, quem apareceu para coincidentemente esbarram uns nos outros na área dos bastidores of ao estádio assim que a luta terminou.

Um vídeo da troca apareceu nas redes sociais e já acumulou centenas de milhares de visualizações. E não é difícil perceber porquê: o clipe é bastante caótico, para dizer o mínimo, e tem deixado os fãs um tanto confusos.

A interação entre os dois aconteceu seis anos após a luta entre McGregor sênior e Mayweather Jr e apesar da história entre os dois, o a atmosfera entre os dois parecia bastante amigável.

Ryan Garcia consolado por Conor McGregor após derrota para Gervonta Davis

No começo, como costuma acontecer com o campeão do UFC, era difícil dizer se McGregor estava sendo amigável ou não. Seu tom quase irônico e sua natureza agressiva inicialmente pareciam ser provocativos, mas logo ficou claro que Conor estava, à sua maneira única, sendo amigável.

O antigo bicampeão do UFC estava realmente cheio de elogios para Mayweather sêniorcreditando-lhe o sucesso de seu filho. “Você é a razão dele ser tão bom”, disse o animado irlandês. Ele continuou a mostrar sua admiração pelo pai e treinador de seu rival: “Adoraria trabalhar com você algum dia”, disse ele. McGregor lisonjeou Mayweather Sr. imitando os golpes distintivos de seu filho durante a conversa.

Os fãs ficaram chocados com a troca emocionante entre os dois, especialmente depois de todos os comentários que Mayweather Sr fez sobre McGregor antes ‘A Luta do Dinheiro’ em 2017. “Eu daria uma surra em Conor agora. Tenho o dobro da idade dele e daria uma surra nele”, disse o pai de Floyd naquele ano.