Boxe: Errol Spence Jr. vs Terence Crawford está mais perto do que nunca de ser confirmado de acordo com o Showtime Boxing

As os olhos do boxe mundial estão voltados para a luta deste sábado, dia 22 de abril, entre Gervonta Davis e Ryan Garciaagora sabemos que a próxima luta entre boxeadores megastar pode vir com o anúncio do Errol Spence Jr. vs Terence Crawford ataque.

Estevão Espinoza de Show de boxe contado Hype de luta que a luta está mais perto do que nunca de ser acertada pelos dois boxeadores, mas desmentiu os rumores de que a luta seria anunciada durante o Gervonta Davis vs Ryan Garcia neste fim de semana em Las Vegas.

Ryan Garcia parece concordar em ter um vencedor leva toda a luta com Gervonta Davis

Depois de semanas e meses de conversa fiada entre Ryan Garcia e Gervonta Davisos dois boxeadores compartilharam uma videochamada alguns dias antes de sua luta em Las Vegas no T-Mobile Arena.

durante a chamada Gervonta Davis lado provocado Ryan Garcia que se ele estava tão certo sobre a vitória, eles deveriam fazer um vencedor leva tudo para as bolsas de ambos os lutadores, com garcia dizendo “Tanque” para desenhar a papelada e ele vai assinar.