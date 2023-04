Boxe: Floyd Mayweather criará seu próprio cinturão mundial, ignorando o WBC, WBO, WBA e IBF

Floyd Mayweather acha que há muitos cinturões de boxe e acredita que se ele criar seu próprio título mundial, ele poderia ter criado o título que contará e o nomeará o “Cinturão Floyd.”

Isso ignoraria os tradicionais títulos mundiais de boxe patrocinados pelo WBC, WBA, WBO e IBF.

Mayweather quer criar seu próprio cinturão mundial

Para ser honesto é meio ingênuo de Floyd pensar que esse cinturão faria imediatamente os boxeadores darem as costas aos organismos tradicionais que governam o boxe há décadas, mas talvez ele possa atrair alguns, assim como o LIV Golf vem ganhando aos poucos uma fatia maior do bolo contra o PGA Tour em golfe.

“Se não podemos limpar o boxe, é hora de eu criar meu próprio cinturão. Apenas um cinturão vai contar, o cinturão com o qual vou sair”, disse Floyd Mayweather Jr. ao @BetOnline_ag.

O discurso de Mayweather parece se assemelhar à ideia de ter uma organização do tipo UFC no boxe, com boxeadores competindo em um tipo de liga, mas isso parece muito improvável, já que várias redes apostam no boxe.

Floyd Mayweather acha que Gervonta Davis vai vencer por nocaute

Floyd Mayweather, acredita que Gervonta Davis vai colocar Ryan Garcia para dormir de forma brutal em sua luta em Las Vegas neste sábado.

“Ryan ainda não ganhou nenhum título. Não estamos falando de nenhum cinturão interino, isso não conta. E não estamos tirando nada do cara, [Javier] Fortuna, mas ele era apenas um oponente”, disse Mayweather ao FightHype.com.