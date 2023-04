Boxe: Floyd Mayweather Jr. enfrentará John Gotti III em histórica luta de exibição

EUn o que poderia ser o boxe mais esperado Partida de exibição recentemente, Gotti III vai assumir Floyd Mayweather Jr. em 11 de junho de 2023.

Gotti III é o neto do infame João Gotti Sr., o chefe da máfia mais conhecido da história americana moderna. Apesar da família Gotti desaprovação dele, Gotti III fez um nome para si mesmo no mundo MMA, mesmo recebendo elogios de Joe Rogan.

Gotti III’s pai, João Gotti Jr.já foi o chefe da família Gotti, assumindo quando seu pai foi preso no início dos anos 90. No entanto, ele também enfrentou vários julgamentos do governo, que acabou vencendo. Embora ele seja menosprezado em Máfia círculos para sua sessão de oferecimento com o FEDERAIS, ele criou uma boa vida para seus filhos.

O neto de um notório chefe da máfia pode derrotar o maior boxeador de todos os tempos?

Agora, Gotti III tem chance de brilhar no ringue contra um dos maiores boxeadores da história. Embora a partida de exibição não conte para registro de Mayweather Jr., ainda é uma grande oportunidade para A carreira de Gotti III. Muitos estão se perguntando se Gotti III poderia adicionar um L ao recorde de Mayweather Jr., mas é improvável que isso aconteça.

No entanto, se ele conseguir venceu Mayweather Jr., Gotti III será para sempre lembrado como o único cara que derrotou o imbatível Mayweather Jr.