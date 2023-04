Boxe: Gervonta Davis dispensa ex-campeão Hopkins: Ninguém liga mais para aquele velho

Tum dia antes da luta dos leves entre Ryan ‘King’ Garcia e Gervonta ‘Tank’ Davis recebeu uma grande carga de tensão na sexta-feira com a intervenção inesperada do ex-campeão mundial dessa divisão Bernard Hopkins, 58 anos.

O homem que reinou por 10 anos na categoria dos médios e impôs o recorde de 20 defesas de cinturão teve uma forte briga com ‘Tank’ Davis, que por sua vez insinuou em enfrentar ‘King’ Garcia logo após os dois lutadores passarem pela escalas.

O ex-campeão Davis, 28 anos, atingiu a balança com 135,1 libras e depois lançou insultos a Garcia, quatro anos mais jovem, que deixou a marca oficial de 135,5.

Na pesagem para a luta sem título de 136 libras, os dois rivais insultaram a antipatia um pelo outro. Davis empurrou Garcia e no cabo de guerra ‘B-Hop’ apareceu com a aparente intenção de evitar que o assunto saísse do controle.

A pesagem pré-luta entre Ryan ‘King’ Garcia e Gervonta ‘Tank’ Davis deixou alguns momentos tensos com o ex-campeão mundial Bernard Hopkins.

“Não sei o que aconteceu, ele (Davis) e o Bernard brigaram e aí foi tudo uma loucura”, declarou Garcia, que muitos especialistas, inclusive o ex-campeão Hopkins, consideram a nova cara do boxe.

Davis, invicto em 28 lutas, afirmou que Hopkins tentou impedi-lo de agredir Garcia após a cerimônia de pesagem. “Ninguém mais se importa com aquele velho idiota. Bernard precisa sentar e deixar os jovens fazerem suas coisas”, disse Davis em tom de desdém.

Indo para a luta na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Garcia vem com o cartel de 23 vitórias, sendo 19 por nocaute, no mesmo número de lutas. Gervonta Davis venceu por 28, 26 no início. “Estou focado em fazer o meu trabalho. Estou pronto para destruí-lo”, declarou Garcia.

Davis declarou-se empolgado em estrelar aquela que é considerada por muitos como uma das lutas do ano. “Me deixa animado ver tantos fãs. Isso me motiva a ir lá e fazer um grande show. Minha previsão é que vou nocauteá-lo. Vai ser uma loucura”, disse ele.