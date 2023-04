Boxe: Gervonta Davis diz que Pitbull Cruz foi mais duro que Ryan Garcia

euNa noite passada, Gervonta Davis derrotou Ryan Garcia por nocaute em sete rounds, e embora a luta tenha sido equilibrada em alguns momentos, no final “Tank” finalizou o adversário por nocaute. O último caça a segurar o americano foi o mexicano Isaac “Pitbull” Diaz.

Davis reconheceu como um cavalheiro que Garcia era um adversário difícil, mas garantiu que Cruz era ainda mais difícil do que “King”.

“Pitbull Cruz foi mais duro que Ryan Garcia?”perguntou a TV Azteca a Gervonta.

“Sim, com certeza”, Gervonta respondeu com a mesma segurança.

Gervonta Davis lutou Isaac Cruz em 5 de dezembro de 2021 no Staples Center em Los Angeles. O americano derrotou o “Pitbull” por decisão unânime. Foi a última luta em que uma luta “Tank” durou 12 rounds.

Desde então, ele nocauteou Rolando RomeroHeitor Garcia e Ryan Garcia.

Julio César Chve criticou Ryan Garcia

Júlio César Chávez é uma das grandes decepções da chamada luta do ano, e ainda estamos em abril, entre Gervonta Davis e Ryan Garcia na T-Mobile Arena em Las Vegas na luta que promoveram como: ‘Não existe nada melhor do que isso’ e ele atacou “King” pelo nocaute que recebeu.

“O Grande Campeão Mexicano” foi contundente para o golpe recebido por Garcia que propiciou seu nocaute, aos 1:44 do sétimo round com um gancho no fígado e exclamou que o Ryan absorveu o golpe muito exageradamente por acreditar que o golpe foi não muito preciso para ele abandonar a luta.

“Mas o quê, não foi nem um soco, onde ele bateu, a que horas ele bateu, vamos ver o replay”, expressou Chávez um pouco decepcionado durante sua atuação como comentarista nas imagens da Caixa Azteca.