Boxe: Gervonta Davis perdoa aposta de Ryan Garcia e vai deixá-lo ficar com a bolsa: “Não, ele pode ficar com o dinheiro”

BAntes da luta entre Gervonta Davis e Ryan Garcia houve uma grande polêmica porque os dois boxeadores apostaram na vitória da luta, no final, “Tank” vai deixar o rival ficar com o dinheiro.

Depois de nocautear Ryan, Gervonta deixou claro que não vai mexer em um centavo da bolsa do rival, vai deixar que ele fique com os ganhos.

“Nah, ele pode ficar com o dinheiro. Ele pode pegar o dinheiro; ele pode pegar”, disse ele à mídia.

Quanto Gervonta Davis e Ryan Garcia ganharam.

A bolsa que Gervonta Davis levou pode equivaler a 10 milhões dólares; todo o dinheiro viria do acerto da luta, do bônus PPV e o combinado, 50% e 50%, dos lucros dos ingressos para ver o evento ao vivo na T-Mobile; um estádio com cerca de 20 mil lugares e com ingressos vendidos de 373 dólares a 11 mil.

Ryan Garciaestima-se que sua renda era metade da de seu oponente: 5 milhões de dólares. Após a aposta contra Davis, o natural de Los Angeles poderá ficar com o dinheiro.

Ryan Garcia quer uma revanche

A decepção de Ryan Garcia ficou evidente após ser nocauteado por Gervonta Davis com um gancho no fígado no sétimo round.

Antes de deixar o ringue, garcia reconheceu a derrota e admitiu que “venceu o melhor” no ringue.

Agora ele já pensa em uma revanche, mas com um peso mais natural para ele, que é acima de 140 quilos.

“Estou desapontado depois da luta. Fiz tudo o que pude para entrar, um soco no corpo, voltar mais forte. Espero que um dia, quando conseguir algumas vitórias, poderíamos ter uma revanche, talvez com 140 ou 147 libras”, King Ry disse em um vídeo em um post de mídia social.