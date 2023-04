Boxe: Gervonta Davis: Por que ele deixou Mayweather Promotions?

Tele controvérsias em torno Gervonta Davis são importantes profissionalmente e pessoalmente. No entanto, um incidente em particular se destacou em relação à sua carreira no boxe, que é sua separação promocional com Floyd MayweatherPromoções de Mayweather.

Gervonta Davis acumulou uma riqueza de experiência que poderia causar inveja a muitos boxeadores talentosos que continuam esperando por uma oportunidade de catapultá-los ao topo. No entanto, sua carreira não decolou até que ele ingressou na promoção de Mayweather, da qual não faz mais parte.

Por que Gervonta Davis deixou a Mayweather Promotions?

Gervonta Davis deixou ‘Money Team’ em maio de 2022, antes de sua luta com Rolando Romero. Ele fez o anúncio por meio do podcast ‘Last Stand’, argumentando que deveria ser ele quem deveria administrar sua carreira e não mais ninguém.

Davis ingressou na empresa de Floyd Mayweather em 2015 e eles ajudaram a guiá-lo para um recorde de 26-0, mas aos 28 ele estava pronto para seguir em frente e administrar sua própria carreira.

Gervonta e Floyd: sem ressentimentos

A separação entre os dois aconteceu antes da luta de Davis contra Roland Romero ano passado. Embora a separação tenha levantado muitas questões, Tank não se incomodou com isso e deixou que o distanciamento se tornasse de conhecimento público.

A separação foi um choque, então naturalmente muitos rumores começaram a se espalhar tentando explicar isso. Hoje, porém, parece claro que essas diferenças ficaram para trás e as duas estrelas fizeram as pazes.

Davis não descarta trabalhar com Mayweather novamente

Gervonta Davis também não descarta a possibilidade de trabalhar novamente com a Mayweather Promotions. Embora Davis esteja atualmente envolvido com Al Haymonele planeja seguir os passos de Mayweather Jr. e ganhar uma quantia incrível de dinheiro no boxe promovendo a si mesmo.