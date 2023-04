Boxe: Gervonta Davis prevê um ‘nocaute no sétimo ou oitavo round’ para Ryan Garcia

Gervonta Davis está pronto para assumir Ryan Garcia e está finalizando seu campo de treinamento antes de sua luta em 22 de abril em Las Vegas, Nevadae agora “Tanque” mais uma vez menosprezou seu rival, dizendo Notícias da raposa que garcia não está na mesma classe que ele.

“Eu tenho o pacote completo. Não acho que ele tenha o pacote completo com sua habilidade geral”, expressou Davis.

Gervonta Davis falou sobre a cláusula de reidratação para Ryan Garcia

Gervonta criticou Garcia no passado, chamando-o de preguiçoso, ao mesmo tempo em que comentou que seu jogo de pés e QI de luta não são bons.

“Eu não quero parecer arrogante. Eu não saberia até entrar no ringue com ele – seu movimento, sua velocidade de mão. Vou preenchê-lo no geral, derrubá-lo por seus erros, e então nós ‘ vai tirá-lo de lá.”

Gervonta Davis também diz que não está preocupado com a reidratação de Ryan Garcia acima de 10 libras, mas ainda terá que pagar a multa.

“Eu não me importaria muito, mas ele definitivamente tem que pagar essa multa, [if he’s overweight]”, afirma Tanque.