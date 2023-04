Boxe: Gervonta Davis previu perfeitamente seu nocaute no sétimo round sobre Ryan Garcia

Gervonta “Tank” Davis nocauteado Ryan Garcia na sétima rodada, sábado, na T-Mobile Arena, como havia previsto dias antes, provando que o lutador invicto teve seu plano de jogo estudado à risca.

Davis, de 28 anos, começou devagar nos dois primeiros rounds, mas precisou de apenas um forte golpe para derrubar Garcia no segundo tempo, o primeiro da noite.

Ryan Garcia e Gervonta Davis confirmaram que vão colocar toda a sua bolsa na luta

Depois de estudar Garcia, ele controlou as rodadas dois a cinco e, eventualmente, acertou o rim para selar a vitória. Foi uma master class em contra-ataque, posicionamento e consciência, como ele havia dito.

“[I’ll knock Garcia out] no sétima ou oitava rodada”, disse Davis. “Oitava rodada. Sétima ou oitava rodada. Porque eu vou entendê-lo um pouco.”

Garcia, 24, parecia assustado com o poder de Tank após o nocaute no segundo assalto e ficou muito na defensiva durante o resto da noite.

Ryan Garcia vai ficar com o dinheiro da luta contra Gervonta Davis?

Alguns dias antes da luta, Garcia e Davis apareceram em uma live no Instagram ao lado do streamer do Twitch. Kai Cenate colocou toda a bolsa de luta em jogo.

Dias depois, Garcia desistiu da aposta, dizendo que mesmo que derrotasse Davis, não se sentiria bem em aceitar seu dinheiro.

Embora os relatórios variem, Davis tem $ 5 milhões garantidos, e Garcia ficará com metade disso, apesar da perda.

O incrível KO foi uma reminiscência de quando Bernard Hopkins nocauteado Oscar de la hoya em 2004.