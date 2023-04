Boxe: Gervonta Davis reage à luta de Ryan Garca após assisti-la pela primeira vez

Gervonta Davis fez uma grande luta no sábado contra Ryan Garcia em Las Vegas, Nevada. Embora o nativo de Baltimore tenha vencido a luta no 7º round como havia previsto anteriormente, ele gostou de assistir ao replay do soco que derrubou Garça no tatame.

Gervonta Davis gostou de ver seu golpe feroz atingir Ryan Garcia

‘Bang’ disse Gervonta Davis enquanto observava o soco feroz que acertou diretamente no rosto de Ryan Garcia, enquanto no segundo assalto Garcia disparou tiros rápidos no corpo, no entanto, Gervonta cronometrou perfeitamente seu soco.

Ryan Garcia e Gervonta Davis confirmaram que vão colocar toda a sua bolsa na luta

Logo após o soco Gervonta viu a rachadura no ânimo do adversário e continuou castigando-o até o 7º round onde acabou nocauteando com um gancho no fígado de Garcia, chute que demorou a surtir efeito.

Após Garcia receber o golpe, ele recuou e de repente teve que dobrar o joelho porque não aguentava mais, Gervonta estava pronto para acertá-lo novamente, porém, ‘Tank’ teve que segurar os socos quando o árbitro interveio e parou o golpe lutar.

O que vem a seguir para Ryan Garcia?

Henry Garcia disse que, apesar da derrota de seu filho para Davis, Ryan está de bom humor e pronto para procurar outra luta.

“Eles vão ver muito mais Ryan, mas com 140 (libras)”, disse Henry Garcia.

“O médico o examinou e disse que ele está bem; ele pediu para ele descansar alguns meses antes de voltar