Boxe: Gervonta Davis revela a única coisa que Ryan Garcia faz e que respeita

Gervonta “Tank” Davis (28-0-0) está programado para lutar Ryan Garcia (23-0-0) Sábado, 22 de abril na T-Mobile Arena em Las Vegas e, assim como seu adversário, continua esquentando o evento principal com comentários desrespeitosos.

Davis, 28, conversou com Fight Hub TV sobre seu próximo oponente, que Tank afirma ter apenas uma arma real que ele respeita.

“O único perigo com esse gancho, nada mais. O único perigo é com o gancho”, disse Davis “O gancho é o seu melhor soco. Ele realmente não [have a good right hand]. Ele não tem uma boa mão direita. Ele tem um bom gancho e é isso.”

Os invictos pesos leves se enfrentarão com 136 libras, pouco acima do limite dos leves, o que parece ser um problema para Davis.

“Eu só acho que ele queria ser preguiçoso e não treinar tanto. Quando ele luta com 135, ele tem que trabalhar para bater o peso”, disse Davis.

Cláusula de reidratação para Tank vs. Garcia

Davis também confirmou que um cláusula de reidratação de 10 librasque impede o adversário de ganhar mais de 10 quilos na noite da luta, não seria necessário se Garcia aceitasse lutar aos 135.

“Eu penso ele está tentando encontrar uma maneira de ter alguma vantagem“, disse Davis.

Garcia queria lutar a 140, mas acabou concordando com 136. Tank entra na luta com 26 vitórias por nocaute, enquanto seu rival nocauteou 19 adversários.

Davis terminou sua entrevista dizendo aos fãs para chegarem cedo e comprarem pipoca porque o show com certeza terminaria cedo.