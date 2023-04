Boxe: Gervonta Davis vs Ryan Garcia: Andre Ward acha que esta é a maior questão sobre “King” Ryan

On 22 de abril, Ryan Garcia e Gervonta Davis finalmente se enfrentarão dentro do ringue apenas com o árbitro se juntando a eles em 12 rodadas para acabar com toda a conversa fiada e definir quem é o melhor boxeador.

Andre Ward fala sobre a luta Gervonta Davis x Ryan Garcia

Ex-boxeador, André Ward acha que uma questão que deve ser respondida durante a luta entre os dois invictos é se Ryan Garcia pode levar os tiros de enorme poder lançado por Gervonta Davis durante uma conversa com Fight Hub TV.

“A questão para Ryan Garcia é que ele pode levar um soco?”, Expressou Ward.

Ele então acrescentou que não acha que essa luta seja a melhor 12 voltas distância, já que ambos tentarão nocautear o oponente, “Não vai ser fácil para nenhum dos dois.”

“Quando Gervonta cair, ele pode aguentar, manter a compostura e continuar tentando executar seu plano de jogo? Se ele fizer isso, então ele tem uma chance.”