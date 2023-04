Boxe: Gervonta Davis x Ryan Garcia: Como estão os recordes dos dois boxeadores antes da luta?

TNeste sábado, 22 de abril, na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada, Gervonta Davis e Ryan Garcia se enfrentarão no ringue em uma luta de 12 rounds para acabar com toda a conversa fiada que vem acontecendo nas últimas semanas, com “Tank” chegando à luta como favorito nas linhas de apostas.

Ambos os lutadores estão invictos em suas carreiras, com Garcia e Davis também tendo um grande poder de nocaute, terminando assim a maioria de suas lutas.

Gervonta Davis e Ryan Garcia garantiram que vão nocautear um ao outro durante a luta, algo que “Tank” quase sempre fez, com um recorde de 28-0, com surpreendentes 26 vitórias chegando ao nocaute para um nocaute de 92,9 percentagem.

O cartel de Garcia não impressiona tanto, mas ainda é bom, invicto há 23 lutas, sendo 82,6% delas, ou 19, por nocaute.

Oscar de la Hoya acha que o vencedor de Gervonta Davis x Ryan Garcia será a cara do boxe

Oscar de la Hoya acha que quem vencer a luta entre Ryan Garcia e Gervonta Davis será a cara do boxe daqui para frente, com milhões assistindo ao redor do mundo.

“Essa luta é tão importante. Vamos descobrir quem é o melhor e quem vai carregar o esporte nas costas por anos.”