Boxe: Holly Sonders traz o glamour para a Fight Week com seu deslumbrante terno azul

Fex-analista e modelo de golfe Holly Sonders viraram a cabeça no Ryan Garcia-Gervonta DavisGrandes chegadas no MGM Grande em Las Vegas. O evento, realizado na terça-feira, teve como objetivo apresentar Garcia antes de sua superluta contra Davis, que irá ao ar no Showtime PPV este sábado.

Sonders estava presente com o namorado Oscar de la hoyaque apresentou garcia durante o evento. Enquanto De La Hoya ofereceu algumas palavras de sabedoria para o jovem lutador, Sonders roubou o show com seu deslumbrante azul Alex Perry terno e acessórios.

Holly Sonders usa terno azul no MGM Grand e rouba a cena na Fight WeekTwitter

Em um vídeo enviado para Twitter, Sonders exibiu sua roupa, que complementou perfeitamente seu visual glamoroso. Sua roupa era o assunto da cidade, e muitos fãs e curiosos não podiam deixar de admirar seu senso de estilo.

Oscar De La Hoya dá conselhos a Ryan Garcia antes de Davis Fight

O conselho de De La Hoya para Garcia era conservar suas energias mental e fisicamente na preparação para a grande luta. Tendo passado por experiências semelhantes antes, De La Hoya sabe como esses eventos podem ser emocionais e desgastantes, e ele pediu a Garcia que mantenha o foco.

À medida que a emoção aumenta antes do luta Davis-Garcia, A roupa deslumbrante de Sonders deu o tom para o que promete ser uma semana de luta épica em Grande MGM.