Boxe: Jake Paul e Logan Paul zombam da briga de rua de Nate Diaz com um vídeo hilário de ‘autodefesa’

Aassim que o infame Nate Diaz vídeo vazou online neste sábado, era óbvio que o Paulo irmãos aproveitariam esta oportunidade para promover o Jake Paul x Nate Diaz lutar em seu estilo particular. Ambos os irmãos Paul são gênios do marketing e rapidamente criaram uma resposta para o que já era uma meta situação. Nate Diaz viu um cara que se parecia com Logan Paul e imediatamente decidiu sufocá-lo. Como já informamos antes, este não era o mais velho dos irmãos Paul, mas é amigo do famoso Youtuber. Na verdade, eles até fizeram alguma publicidade juntos para o ‘MELHOR‘ marca de bebida energética.

Como Jake Paul e Logan Paul responderam ao incidente de briga de rua de Nate Diaz?

Os irmãos Paul enviaram um vídeo no Conta oficial do Jake no Twitter onde eles fazem uma esquete de algumas lições de autodefesa muito necessárias para qualquer sósia dos irmãos Paul. Jake usou sua sagacidade familiar para demonstrar a melhor maneira de sair de um estrangulamento por um ‘homem sem-teto de Stockton‘ (neste caso, Nate) envolvendo um dispositivo de mergulho de segurança para respirar um ar melhor durante um estrangulamento. O vídeo ficou genial e já viralizou em várias redes sociais que existem. Começamos muito bem com a promoção do mês de agosto Jake Paul x Nate Diaz luta de boxe entre esses dois. Como Nate Diaz responderá a seguir?

O sósia de Logan Paul está apresentando alguma acusação contra Nate Diaz?

Conhecido como Rodney Peterseno TikTok Celebridade mostrou vídeo do rescaldo logo após cair completamente na curva. Felizmente, ele acordou, mas há um corte feio na parte de trás da cabeça. Petersen alega no vídeo que Nate Diaz o pegou desprevenido porque ele não queria lutar. Em vez de dizer que prestaria queixa, ele afirmou diretamente que nocautearia Nate Diaz na próxima vez que o visse pessoalmente. Independentemente dessa resposta, Nate é um ex-lutador profissional e pode ter sérios problemas se Petersen faz acusações. Há décadas se sabe que qualquer atleta profissional de esportes de combate é considerado uma arma letal nas ruas. Quando eles se metem em problemas, as questões legais os prejudicam muito mais do que qualquer outro civil.