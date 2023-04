Boxe: Jake Paul quase nocauteou o rapper Kill Jasper e a nova namorada Jutta Leerdam não consegue conter o riso

Jake Paul tem passado muito tempo no ringue antes de seu confronto com Nate Diaz. A luta contra o astro do UFC está marcada para o próximo verão, em 6 de agosto. É uma grande luta para Paul, que está tentando se recuperar depois de perder para Tommy Fury em sua última luta.

Em sua sessão de sparring mais recente antes da batalha, o YouTuber que virou boxeador se juntou ao rapper Kill Jasper depois de apostar $ 10.000 que ele não conseguiria durar mais de 45 segundos no ringue com ele.

O rapper, ao ver os cifrões, aceitou o desafio. Quando a contagem regressiva começou, Jake perseguiu seu oponente por todo o ringue enquanto o rapper tentava desesperadamente escapar dos golpes do boxeador.

A certa altura, Paulo conseguiu acertou um grande golpe em Jasper que o fez voar e o impacto resultou em sua queda para fora do ringue. Depois de mais alguns arremessos, Paul acabou sendo declarado o vencedor, com seu oponente voltando para casa de mãos vazias.

Paul estava sendo aplaudido por sua nova namorada Jutta Leerdam. A loira viu o lado engraçado e, como evidenciado pelo vídeo da sessão de sparring, estava claramente entretida.

Infelizmente para Paul, lutar contra Nate Diaz será uma proposta totalmente diferente.