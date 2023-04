Boxe: Jake Paul revela como a namorada olímpica o ajudou a superar a derrota contra Tommy Fury

EUSe perder é assim o tempo todo, todo mundo vai se inscrever no último mês Jake Paul teve depois de perder contra Tommy Fury via decisão dividida. Não importa os milhões de dólares que ganhou apesar de perder a luta, Jake tem muito mais motivos para se sentir feliz, apesar de sua primeira derrota como boxeador de celebridade. Já fazia um tempo desde Jake Paul havia postado um vídeo no Youtube em que ele realmente assumiu a narrativa. Desta vez, ake finalmente postou o temido vídeo pós-luta e apresentou sua namorada olímpica, Jutta Leerdam. A holandesa é campeã mundial de patinação de velocidade e também já participou das Olimpíadas de Inverno.

Como campeão, Jutta tem uma perspectiva única de como é a derrota, já que ela se preparou por toda a vida. foi ela quem ajudou Jake Paul ficar de castigo mais uma vez, o que provavelmente é algo que ele precisava depois de fazer sua corrida inicial de 6-0. Em determinado momento do vídeo, Jake Paul mostrou seu lado romântico e mandou para Jutta uma mensagem de agradecimento que ela provavelmente gostou. Mas as pessoas que odeiam Jake ficarão com o coração partido ao saber que este boxeador não vai a lugar nenhum, ele continuará lutando porque acabou de confirmar sua próxima luta contra Nate Diaz. Paul volta a lutar contra uma estrela do UFC, que fez maravilhas por sua carreira no boxe.

O lado romântico de Jake Paul

Aqui está o que Jake Paul disse sobre sua nova namorada: “Eu tenho uma nova namorada que é muito legal. Tem sido tão revigorante, ela é uma campeã mundial e estou tão impressionado com ela e sua ética de trabalho e o quanto ela é um anjo. Ela é um dos seres humanos mais puros que conheci na vida, tão genuíno e ela acabou de mudar minha perspectiva e me ajudou a sair dessa perda quando eu estava em um lugar escuro. Ela realmente estava lá falando sobre suas perdas e foi capaz de se relacionar com essas coisas e com o que eu estava passando, então ela tem sido uma bênção; Jutta se você está assistindo isso, oi, você é incrível.”