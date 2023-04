Boxe: John Ryder: Por que o próximo adversário de Canelo Alvarez é apelidado de O Gorila revelado

Canelo Alvarez está a poucos dias de voltar aos ringues e para sua luta no Akron Stadium em 6 de maio, seu adversário de escolha é o pouco conhecido John Ryder.

Embora não se conheçam muitas anedotas e histórias sobre a vida do lutador inglês, mais alguns fatos sobre ele vieram à tona nos últimos dias.

A origem do apelido peculiar de John Ryder

TUDN falou com E Lawrencepreparador físico de Ryder, que, entre outras coisas, contou a origem do apelido do boxeador, O Gorila.

“Ele é tão forte quanto um gorila, como diz seu apelido, porque honestamente ele é muito dominante nesse aspecto”, explicou Lawrence.

“Existem inúmeras ocasiões em que ele desafiou a lógica, como quando carregou 230 quilos no peso morto – considerando que estava dentro do limite dos supermédios e isso é uma carga considerável.”

Ryder tentará capitalizar essa força enquanto procura levar o WBC, WBA, WBO e IBF campeonatos mundiais supermédios do mexicano.

“Acredito na força dele e que o John vai ir e vencer a luta, não como outros que só apareceram contra canelo no passado”, continuou.

“Ele vai procurar surpreender o mundo e para isso vai usar sua força, vai ficar na frente dele sem fugir da troca física e tentar colocar pressão nele por períodos, John é o maior dos dois, algo raro para ele, então ele usará sua vantagem física para perturbar Canelo como outros não fizeram”,

O treinamento de John Ryder baseado na ciência

Lawrence também comentou que os métodos de treinamento para Ryder são baseados na ciência.

“John Ryder tem uma frase que usamos em camisetas: ‘Valores da velha escola, mas métodos modernos’. Nossos valores como humanos, e os de John, são clássicos, bons valores, mas os métodos de treinamento são baseados na ciência… John é muito forte e tentamos adicionar velocidade a ele, para torná-lo mais poderoso”, concluiu.

“Não se trata apenas de ser forte, mas de quão rápido você pode expressar sua força.”