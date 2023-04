Boxe: John Ryder revela a estratégia crucial que seguirá para derrotar Canelo Alvarez em sua cidade natal

Canelo Álvarez e John Ryder vai pular no ringue no dia 6 de maio, e enquanto falta um mês para a luta, Ryder já tem um plano de ação para derrotar CAnelo Alvarez é um veterano dos anos 1990 e 2000.

Qual é o plano de Ryder para vencer Canelo?

Vencer Canelo Alvarez não é uma tarefa fácil pois vem de uma vitória contra Golovkin, e não vai querer perder pela terceira vez em sua brilhante carreira, por isso a estratégia contra ele é fundamental.

“Acho que tenho que misturar meu estilo. Às vezes tenho que lutar com ele, mas também pressioná-lo e não deixá-lo dar os socos; corte-o nos ângulos quando ele ameaça com um de seus ganchosou quando finge que está indo para trás e dá um passo para o lado.” Ryder afirmou ao ser entrevistado.

John Ryder falou longamente sobre sua estratégia contra Canelo Alvarez

Ele elaborou sobre o que planeja fazer “Acho que você poderia dizer que às vezes tenho que ser um pouco sufocante, me bater para conseguir meus próprios socos, mas então ser um pouco mais rápido e estar um passo à frente de tudo o que ele faz,” Ryder disse como ele se moverá no ringue.”

John Ryder quer fazer história no boxe

“Não me passou despercebido que posso entrar para a história. As pessoas vão falar sobre isso por muito tempo, e esse dia sempre levará meu nome. Para mim é uma grande motivação, mas para ele é mais uma noite no escritório, e se ele vencer pode lutar contra o Bivol, fazer algumas defesas e aumentar sua conta bancária. Mas será uma mudança de vida para mim e minha família”, disse Ryder.